חיזבאללה מפרסם תיעוד שיגורים לקריית שמונה מלפני שבוע

ארגון הטרור חיזבאללה פרסם הערב (רביעי) תיעודים המיוחסים לשיגורי רקטות שביצעו המחבלים לפני כשבוע לעבר קריית שמונה. הפרסום מגיע על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, במסגרתה הושמדו מאות תשתיות טרור ביממה האחרונה.

על פי הנמסר, התיעודים שפרסם ארגון הטרור מתעדים שיגורים שבוצעו מדרום לבנון לעבר העיר קריית שמונה. המהלך נתפס כחלק ממאמצי התעמולה של חיזבאללה להציג נוכחות מבצעית, בעוד שבפועל הארגון ספג מכות קשות בשבועות האחרונים. 200 מטרות הושמדו ביממה במקביל לפרסומי התעמולה של חיזבאללה, כוחות צה"ל תקפו בימים האחרונים למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו: מחבלים חמושים, מבנים צבאיים וכ-20 משגרים, כאשר חלק מהמשגרים שיגרו לעבר שטח הארץ והושמדו בסגירות מעגל מהירות. הפעילות המבצעית כללה תקיפות מדויקות של חיל האוויר בשיתוף פעולה עם כוחות קרקעיים הפועלים במרחב. המטרות שהותקפו זוהו כאיומים מיידיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל, במיוחד תושבי יישובי הצפון שנמצאים בטווח הירי של ארגון הטרור.

נתניהו: "נכריע את בינת ג'בייל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע במסר מצולם כי ישראל "הולכת להכריע את בינת ג'בייל". "כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג'בייל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון", הודיע רה"מ.

בינת ג'בייל היא העיירה שבה כותרו ונלכדו עשרות מחבלי חיזבאללה ובהם גם אנשי כוח רדואן. חיזבאללה ריכז שם כוח גדול שאמור היה לצאת למתקפה בשטח ישראל, אך המחבלים לא הבחינו בזחילה השקטה של הכוחות הישראליים שכיתרו אותם מכל העברים.

בינתיים, בישראל מעריכים כי הפסקת אש בלבנון עשויה להיכנס לתוקף בתוך ימים, על רקע לחצים שמפעילה ארצות הברית להסכמה על הפוגה זמנית מול חיזבאללה. הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס לדון בנושא, בעוד שרים בקבינט מפעילים לחץ בכיוון הפוך ודורשים להרחיב את התקיפות בביירות ומעבר לנהר הליטני.