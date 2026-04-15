בבלי
יומיים למצור על איראן

ארה"ב חושפת: ספינה איראנית ניסתה לפרוץ את המצור - כך זה הסתיים

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב חשף ניסיון של ספינה איראנית לפרוץ את המצור שהטיל ממשל טראמפ על מיצרי הורמוז | לטענתה של ארה"ב, אפס ספינות הצליחו לפרוץ עד כה את המצור - וזה מספר הספינות שהוחזרו (חדשות)

משחתת במצרי הורמוז (צילום: סנטקום)

ארה"ב חשפה הלילה (רביעי) כי ספינה איראנית ניסתה לשבור את המצור שהטילה ארה"ב על באמצעות חסימת .

הספינה, אוניית מטען, ניסתה להימלט אך נעצרה על ידי ארה"ב - ולבסוף הוחזרה.

"אתמול, אוניית מטען תחת דגל איראני ניסתה להתחמק מחסימת ארצות הברית לאחר שעזבה את בנדר עבאס, יצאה ממצר הורמוז, ועברה לאורך חוף איראן. המשחתת המונחית טילים יו.אס.אס. ספרואנס (111 DG) הצליחה להפנות את האונייה מחדש, והיא בדרכה חזרה לאיראן

עשר אוניות הופנו כעת חזרה ואפס ספינות פרצו מאז תחילת חסימת ארצות הברית ביום שני", לשון הודעת סנטקום.

מוקדם יותר הערב (רביעי) דווח כי טהרן מציעה לאפשר תנועת ספינות במצרי הורמוז דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן, כך לפי חשיפה של 'רויטרס'.

לפי מקור המעורה בפרטי המשא ומתן עם ארצות הברית, ההצעה מותנית בגיבוש הסכם שיבטיח כי הסכסוך הצבאי לא יתחדש.

במילים אחרות, איראן דורשת התחייבות לסיום מוחלט וסופי של המלחמה, בתמורה לפתיחת המצרים - וגם זה רק במים העומאנים.

