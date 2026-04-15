ארה"ב חשפה הלילה (רביעי) כי ספינה איראנית ניסתה לשבור את המצור שהטילה ארה"ב על איראן באמצעות חסימת מצרי הורמוז.

הספינה, אוניית מטען, ניסתה להימלט אך נעצרה על ידי ארה"ב - ולבסוף הוחזרה.

"אתמול, אוניית מטען תחת דגל איראני ניסתה להתחמק מחסימת ארצות הברית לאחר שעזבה את בנדר עבאס, יצאה ממצר הורמוז, ועברה לאורך חוף איראן. המשחתת המונחית טילים יו.אס.אס. ספרואנס (111 DG) הצליחה להפנות את האונייה מחדש, והיא בדרכה חזרה לאיראן

עשר אוניות הופנו כעת חזרה ואפס ספינות פרצו מאז תחילת חסימת ארצות הברית ביום שני", לשון הודעת סנטקום.

מוקדם יותר הערב (רביעי) דווח כי טהרן מציעה לאפשר תנועת ספינות במצרי הורמוז דרך המים הטריטוריאליים של עומאן, תוך התחייבות להימנע מתקיפתן, כך לפי חשיפה של 'רויטרס'.

לפי מקור המעורה בפרטי המשא ומתן עם ארצות הברית, ההצעה מותנית בגיבוש הסכם שיבטיח כי הסכסוך הצבאי לא יתחדש.

במילים אחרות, איראן דורשת התחייבות לסיום מוחלט וסופי של המלחמה, בתמורה לפתיחת המצרים - וגם זה רק במים העומאנים.