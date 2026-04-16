מחבל שיידה אבנים לעבר כוחות צה"ל בבית דוקו נוטרל בירי

במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בכפר בית דוקו שבחטיבת בנימין, התפתחה מוקדם יותר היום (חמישי) הפרת סדר אלימה. במהלך האירוע יידה מחבל אבנים לעבר הכוחות הפועלים במקום, והלוחמים הגיבו בירי לעברו.

על פי הנמסר, המחבל נוטרל במקום. אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון. הפעילות המבצעית במרחב נמשכת במסגרת המאמץ השוטף להסרת איומים ולחיסול תשתיות טרור באזור.

פעילות מבצעית נרחבת בשומרון

האירוע בבית דוקו מתקיים על רקע פעילות מבצעית נרחבת של כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון. כידוע, בימים האחרונים בוצעו מספר פעולות ממוקדות נגד מבוקשים ותשתיות טרור באזור.

לפני מספר ימים, לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433 עצרו ברמאללה מבוקש החשוד בביצוע מספר פיגועי ירי לעבר יישובים וכוחות ביטחון. המעצר בוצע בלב השוק הסיטונאי, כאשר החשוד ניסה להתנגד ללוחמים ונורה ברגלו.

גורמי ביטחון מסרו כי הפעילות המבצעית באזור חטיבת בנימין תימשך במטרה למנוע פיגועים ולהסיר איומים על תושבי האזור וכוחות הביטחון. הכוחות פועלים על בסיס מודיעין מדויק ובתיאום מלא עם כל גורמי הביטחון.