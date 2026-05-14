בוחנים שריון מקום למשיא המשואה הרב זרביב ולתא"ל וינטר

הרב אברהם זרביב ( צילום: בתי הדין הרבניים )

במפלגת הציונות הדתית בוחנים בימים אלו אפשרות לשריון מקום בכירים בכנסת הבאה לשתי דמויות בולטות: הדיין הרב אברהם זרביב, שנבחר לאחרונה להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות, ותא"ל במיל' עופר וינטר, מפקד גבעתי לשעבר.

על פי הפרסום של העיתונאי עמיאל ירחי, המהלך מגיע על רקע הקשיים האלקטורליים של המפלגה, שבסקרים האחרונים אינה עוברת את אחוז החסימה. יצוין כי השאלה המרכזית היא האם השניים יסכימו להצטרף לרשימה שנתפסת ככושלת, או שמא יעדיפו להקים מסגרת פוליטית חדשה. הדיין המילואימניק שהפך לסמל הרב אברהם זרביב הפך במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' לאחת הדמויות המוכרות ביותר בציבור הדתי לאומי. הדיין, אב לשישה ילדים, משלב בין פעילות תורנית וחינוכית לבין שירות מילואים פעיל, כשהוא נוהג על דחפורי D9 והורס מעוזי טרור של החמאס ברצועת עזה. לפי הודעת משרד התרבות בעת בחירתו להשיא משואה, "הרב זרביב מבטא בדמותו את דרכה של הציונות הדתית, המחברת בין ערכים, אמונה ומעשה". השרה מירי רגב ציינה אז כי "הוא מייצג דור שמסרב להיפרד מן האחריות, שבוחר לשאת בנטל ולהמשיך לבנות".

עופר וינטר ( צילום: Flash90 )

וינטר: בין הכחשות לספקולציות

תא"ל במיל' עופר וינטר, מפקד גבעתי לשעבר, הפך לדמות מבוקשת בזירה הפוליטית. בחודש ינואר האחרון הוא הכחיש בחריפות דיווחים על כוונה להצניח אותו לראשות הציונות הדתית, וכינה את הדיווחים "ספינים וספקולציות פוליטיות, שבינם לביני אין שום קשר".

וינטר, שהודח מתפקידו בצבא ונחשב אהוד בחוגי הימין, הציע אז לכולם "לקחת קצת אוויר, לשתות כוס מים קרים ולהתעסק במה שחשוב באמת, ביטחון מדינת ישראל ואיחוי הקרעים בעם". עם זאת, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר בחודש דצמבר כי הוא לא שולל ריצה משותפת עם וינטר.

יצוין כי וינטר תקף בחריפות את הממשלה הנוכחית בהקלטה שפורסמה, וטען: "שנה ושבעה חודשים אנחנו לא מצליחים להכריע ולא מצליחים להחזיר את החטופים שלנו חזרה הביתה". הוא הוסיף כי "אני טוען שזו מנהיגות שאינה אחראית שדוחפת אותנו שוב לריב בינינו".

השאלה המרכזית: רשימה כושלת או מסגרת חדשה?

כאמור, הציונות הדתית מתקשה בסקרים האחרונים לעבור את אחוז החסימה. על רקע זה עולה השאלה המרכזית: האם הרב זרביב ותא"ל וינטר יסכימו להצטרף לרשימה שנתפסת ככושלת, או שמא יעדיפו להקים רשימה חדשה שאליה תצטרף הציונות הדתית כשותפה זוטרה.

גורמים פוליטיים מעריכים כי צירוף שתי הדמויות הבולטות עשוי לחזק את המפלגה בקרב הציבור הדתי לאומי, אך עדיין לא ברור אם הדבר יספיק כדי להבטיח מעבר של אחוז החסימה.

במפלגת הציונות הדתית בחרו שלא להגיב.