טראמפ נכנס לכם לארנק: השינוי הדרמטי בארצות הברית יוצא לדרך

ארצות הברית עומדת לשבור מסורת ארוכה בת יותר ממאה וחצי, לאחר שמשרד האוצר הודיע כי חתימתו של הנשיא דונלד טראמפ תופיע על שטרות הדולר החל מהקיץ הקרוב.

השטרות הראשונים שיישאו את חתימתו של טראמפ יהיו שטרות של 100 דולר, שצפויים להיכנס להדפסה כבר בחודש יוני. לצדה תופיע חתימתו של שר האוצר סקוט בסנט, ובהמשך צפויים להיכנס למחזור גם שטרות בערכים נוספים. ייתכן שיעברו כמה שבועות עד שהשטרות החדשים יגיעו בפועל לבנקים וייכנסו למחזור רחב.

המהלך מסמן שינוי חריג במסורת האמריקנית, שלפיה מאז 1861 נשאו שטרות הכסף הפדרליים את חתימותיהם של שר האוצר ושל גזבר ארצות הברית. כעת, לראשונה זה 165 שנה, תוסר חתימת הגזבר מן השטרות, ובמקומה תופיע חתימתו של נשיא מכהן.

בכך יהפוך טראמפ לנשיא המכהן הראשון בהיסטוריה האמריקנית שחתימתו תופיע על כסף נייר רשמי של ארצות הברית.

במשרד האוצר הציגו את המהלך כחלק מחגיגות 250 השנים לעצמאות ארצות הברית. בסנט בירך על ההחלטה ואמר כי אין דרך עוצמתית יותר לציין את הישגיה ההיסטוריים של המדינה ושל הנשיא טראמפ מאשר באמצעות שטרות דולר הנושאים את שמו.

לפי הודעת הממשל, עיצוב השטרות עצמם לא ישתנה באופן מהותי, למעט החלפת חתימת הגזבר בחתימתו של טראמפ.

במשרד האוצר הדגישו כי החוק הפדרלי מעניק למשרד שיקול דעת רחב בביצוע שינויים בעיצוב שטרות, בין היתר לצורך הגנה מפני זיופים, כל עוד נשמרים מרכיבים מסוימים הקבועים בחוק. בין המרכיבים הללו נכללים הכיתוב "In God We Trust" והכלל שלפיו דיוקנאות על שטרות ומטבעות ימשיכו להיות של אישים שכבר הלכו לעולמם.

ההחלטה מצטרפת לשורת צעדים של ממשל טראמפ ובעלי בריתו שנועדו להציב את שמו וסמליו של הנשיא במרחבים ציבוריים וממלכתיים.

בארצות הברית כבר נשמעו גם קולות ביקורת. של מושל קליפורניה גאווין ניוסם עקץ את המהלך וכתב כי כעת האמריקנים ידעו בדיוק את מי להאשים כשהם משלמים יותר על דלק, מצרכים, שכר דירה ושירותי בריאות.

גזברית ארצות הברית לשעבר, לין מלרבה, שחתימתה עדיין מופיעה על חלק מהשטרות שמודפסים כעת, סירבה להגיב למהלך המוביל לכך שהיא צפויה להיות האחרונה בשרשרת בלתי פוסקת של גזברים שחתימתם הופיעה על המטבע האמריקני מאז אמצע המאה ה-19.