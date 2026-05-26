בג"ץ גופמן: יו"ר ש"ס דרעי בציוץ מפתיע ומסתורי

יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי הגיב היום (שלישי) בציוץ מעניין לחוות הדעת המשלימה של ועדת גרוניס בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. "יותר ממה שרומן גופמן צריך את המוסד - המוסד צריך את רומן גופמן", כתב דרעי בציוץ קצר וחתום.

הציוץ מגיע לאחר שהוועדה המייעצת למינוי בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, פרסמה את חוות דעתה המשלימה בפרשה. כזכור, הוועדה התכנסה מחדש לדיון בעקבות החלטת בג"ץ שהורה לבחון את מינויו של גופמן לאור עדותו של אורי אלמקייס.

על פי הנמסר, השופטים קבעו כי הצדדים יגישו את התייחסותם לחוות הדעת המשלימה של הוועדה עד מחר בשעה 18:00. רק לאחר מכן תתקבל ההחלטה הסופית בעניין המינוי השנוי במחלוקת.

ציוץ דרעי מעיד על עמדתו הברורה של יו"ר ש"ס לטובת אישור המינוי, תוך הדגשת חשיבותו של גופמן למוסד הביון.