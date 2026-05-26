צביקה מור במקום השני: אלו הברירות שנותרו לעופר וינטר

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז היום (שלישי) רשמית על הצטרפותו של צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, לסיעת הציונות הדתית. במסיבת עיתונאים משותפת הודיעו השניים כי מור ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, במשבצת השמורה להחלטת יו"ר המפלגה.

"את צביקה הכרתי ימים ספורים לאחר האסון של השבעה באוקטובר", מסר סמוטריץ' במהלך ההכרזה. "בתוך הערפל וחוסר הוודאות המוחלט – ברגעים הקשים ביותר שלו ושל המדינה כולה – מצאתי אצלו בהירות מוסרית יוצאת דופן, עמוד שדרה איתן ותעוזה נדירה. מתוך אצילות נפש ודרך ארץ, הוא התגייס למאבק למען האינטרס הלאומי, למען עתיד העם והארץ, וכמובן למען השבת בנו, איתן, מהשבי".

השר הוסיף והבהיר: "אלו הם בדיוק הערכים שמובילים את הציונות הדתית בזירה הפוליטית לאורך כל הדרך. הצטרפותו של צביקה, אדם המייצג נאמנה את הציבור המופלא שלנו ואת ערכי המפלגה, היא בשורה גדולה. ברוך הבא, צביקה!"

"המפלגה שעמדה לצידי בעקביות"

מור, שהתבלט בחודשים האחרונים כדמות מרכזית בקרב משפחות החטופים תוך נקיטת עמדה ביקורתית כלפי ארגוני השמאל, הסביר את החלטתו להצטרף לזירה הפוליטית. "אני נכנס היום לעשייה הפוליטית בציונות הדתית מתוך תחושת שליחות והכרה עמוקה", אמר. "מהלומת השבעה באוקטובר הבהירה לי מיד שמדינת ישראל קמה למציאות חדשה. הגישה שהתבססה על כניעה לטרור גבתה מאיתנו מחיר כבד של אסונות חוזרים, ולכן המחויבות שלנו לביטחון המדינה חייבת להיות מוחלטת וללא פשרות".

לדבריו, "אף שבני איתן כבר זכה לשוב הביתה, החובה והאחריות הציבורית שלי לא תמו. בחרתי לחבור לבצלאל סמוטריץ' ולדרכה של הציונות הדתית – המפלגה שעמדה לצידי בעקביות, השמיעה קול נחוש ובלתי מתפשר סביב שולחן הקבינט, ומנעה מהממשלה להרים דגל לבן. זו הסיעה היחידה שתוביל מדיניות ימין אמיתית ותחתור לניצחון מובהק. יחד, בעזרת השם, נעשה ונצליח".