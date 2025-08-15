במחאה מחוץ לאולם בית המשפט העליון, שגן בעתירות נגד מבקר המדינה על חקירת טבח שמחת תורה, נשא דברים שורד השבי איתן מור ואביו צביקה מור: "אנשים נרצחו מולי, חברים שלי נרצחו ופיניתי גופות ביום הארור שהיה, מגיע לי לדעת את האמת" (בארץ)
נמשכות התגובות להחלטת הקבינט להשתלט על רצועת עזה, במקביל להמשך הסיוע | מטה המשפחות: "ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים - וגזר דין היעלמות על החטופים החללים" | פורום תקווה: "הרחבת המבצע ובמקביל אליו הרחבת הסיוע לרצועה היא איוולת מוסרית וביטחונית" (חדשות)
מיצג פוליטי בוטה במיוחד הוצג הערב נגד ראש הממשלה במהלך הפגנה בתל אביב | ממפלגת הליכוד הגיבו: טירוף. מייצג הסתה לרצח ראש הממשלה וכריתת ראשו בהפגנת השמאל היום איפה האכיפה של היועצת המשפטית ורונן בר? (חדשות בארץ)
צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, הנמצא בשבי חמאס ברצועת עזה, מתארח לריאיון עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומזהיר מפני עסקת החטופים המתגבשת וטוען כי מדובר בסלקציה בין החטופים העלולה לגזור גזר דין מוות על החטופים שיישארו מאחור | מור פונה לאריה דרעי ומבקש להיפגש איתו לאחר שלדבריו דרעי נמנע מלפגוש אותו מאז תחילת המלחמה • צפו (בארץ)