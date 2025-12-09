במחאה מחוץ לאולם בית המשפט העליון, שגן בעתירות נגד מבקר המדינה על חקירת טבח שמחת תורה, נשא דברים שורד השבי איתן מור ואביו צביקה מור: "אנשים נרצחו מולי, חברים שלי נרצחו ופיניתי גופות ביום הארור שהיה, מגיע לי לדעת את האמת" (בארץ)
פדוי השבי איתן מור, סיפר הערב במפגש פעילים גדול שקיים שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת תחת הכותרת "האחדות והניצחון", את החוויות מימי השבי, לראשונה מאז שחרורו | מור סיפר: "כל כך רציתי ללכת הביתה, אבל ידעתי שהמלחמה הכרחית להחזרת הביטחון לכל התושבים, אז הייתי אומר תודה שנשארתי עוד יום בחיים, וזה באמת עזר לי" (בארץ)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
יו"ר פורום תקווה צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, מתייחס לתוכנית טראמפ לשחרור החטופים ומציג את התנאים ההכרחיים להצלחת העסקה, תוך דגש על שחרור כולם ביום אחד: "אני מאוד אתקשה לקבל את הדבר הזה ביחד עם השמחה הגדולה של סוף סוף לחבק את איתן" (חטופים)
אמו של שורד השבי המתאושש בבית החולים איכילוב, העניקה הערב הצהרה מיוחדת בה הודתה לאמריקאים ולחיילי צה"ל על חלקם בשחרור החטופים אך דילגה בדבריה על ראש הממשלה | צביקה מור שבנו איתן חטוף בעזה מתח על דבריה ביקורת חריפה: "כפיות טובה, אין לך שום זכות לערער על זכותנו להילחם כאן על עתידנו" (בארץ)
צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, הנמצא בשבי חמאס ברצועת עזה, מתארח לריאיון עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומזהיר מפני עסקת החטופים המתגבשת וטוען כי מדובר בסלקציה בין החטופים העלולה לגזור גזר דין מוות על החטופים שיישארו מאחור | מור פונה לאריה דרעי ומבקש להיפגש איתו לאחר שלדבריו דרעי נמנע מלפגוש אותו מאז תחילת המלחמה • צפו (בארץ)