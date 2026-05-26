דיווח דרמטי: אחרי התקיפה הלילית - ארה"ב חידשה את 'פרויקט החירות' במצרי הורמוז

לפי דיווח דרמטי המתפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל, ארה"ב חידשה את הסיוע לספינות העוברות במצרי הורמוז, במה שנראה כחידושו של פרויקט החירות עליו הכריז נשיא ארה"ב | הדיווח מתקבל ברקע השיחות הנמשכות בדוחא, והשקט היחסי של נשיא ארה"ב משעות הבוקר בנושא איראן (חדשות) 

​ארצות הברית חידשה את ליווי הספינות ב וחילצה מיכלית שהייתה תקועה חודשים, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום (שלישי) ב'וול סטריט ג'ורנל'.

לפי הדיווח, הצי האמריקני פתח במבצע מחודש לאבטחת כלי שיט, במסגרתו ליווה מיכלית נפט יוונית בדרכה להודו.

​מיכלית-על יוונית הנושאת שני מיליון חביות של נפט גולמי חצתה בהצלחה את מצר הורמוז מול חופי עומאן, לאחר שהייתה תקועה באזור המפרץ מאז תחילת חודש מרץ האחרון. המיכלית, אשר חולצה בעקבות חידוש פעילות האבטחה של צבא ארצות הברית, עושה כעת את דרכה להודו לצורך פריקת המטען.

​גורמים צבאיים בארצות הברית מסרו לעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי הצי האמריקני חידש רשמית את מתן הסיוע והליווי הצבאי לכלי שיט מסחריים החוצים את נתיב השיט האסטרטגי. המהלך הנוכחי מוגדר כגרסה מחודשת של יוזמה אמריקנית קודמת, אשר כונתה "פרויקט חופש" והופסקה בעבר כ-36 שעות בלבד לאחר שיצאה לדרך.

​על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", גורמים רשמיים בארצות הברית הבהירו כי הצי מתכנן ללוות כתריסר כלי שיט נוספים במהלך הימים הקרובים, כולל מיכליות-על וספינות מכולות גדולות. המבצע מתנהל תחת תנאים ביטחוניים רגישים במיוחד, לנוכח המשך הלחימה באזור והניסיונות של המדינות המעורבות להגיע להסכמות פוליטיות.

מדובר בשינוי דרמטי בגישתו של טראמפ, שהעדיף עד כה את הדיפלומטיה על פני שימוש בכוח.

הדיווח מגיע לאחר שבמהלך הלילה ארה"ב תקפה מטרות בדרום איראן שהוגדרו על ידי פיקוד המרכז כ"הגנתיים".

