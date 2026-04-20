סער לשר החוץ הפולני: 'בורות וחוסר הבנה עמוק'

עימות דיפלומטי חריג התפתח היום (שני) ברשתות החברתיות בין שר החוץ גדעון סער לבין עמיתו הפולני, לאחר שהאחרון פרסם האשמות חמורות כלפי צה"ל. שר החוץ הפולני טען כי חיילי צה"ל מודים בביצוע פשעי מלחמה, ואף כתב כי הם "ירו על החטופים שלהם עצמם".

שר החוץ סער מיהר להגיב בחריפות לדברים. "אני דוחה בתוקף את דבריך החמורים, המופרכים והדיבתיים כלפי צה"ל", כתב סער. "מה שכתבת מלמד על בורות וחוסר הבנה עמוק", הוסיף והבהיר כי מדובר בהאשמות חסרות בסיס.

בתגובתו, הסביר שר החוץ את המציאות המורכבת של לחימה בתנאי שטח. "במהלך כל מלחמה יש תאונות מבצעיות, בהן גם נפגע כוח צבאי מירי של אותו צבא עצמו", ציין סער. "למרבה הצער, בכל מלחמה נפגעים בלתי מעורבים, ובפרט כשטרוריסטים הופכים אוכלוסיה אזרחית למגן אנושי".

העימות הדיפלומטי מגיע על רקע יחסים מורכבים בין ישראל לפולין בחודשים האחרונים. כזכור, רק לאחרונה חשף שר החוץ סער כי איראן ניסתה לפגוע באנשי ישראל באיחוד האמירויות, וכי מאז השבעה באוקטובר בוצעו כ-30 פיגועים וניסיונות נגד שגרירויות ישראל בעולם.

המתיחות בין ישראל לפולין אינה חדשה. רק לפני שבועות ספורים התרחש אירוע מזעזע בפרלמנט הפולני, כאשר חבר פרלמנט מקומי הניף דגל ישראל שבו הוחלף מגן הדוד בצלב קרס נאצי, בדיוק בזמן שמאות יהודים ציינו את יום השואה באושוויץ. שגרירות ישראל בפולין הוקיעה אז את "הביזיון" וכינתה את המעשה "אקט אנטי-יהודי שפל ומזעזע במיוחד".

העימות הנוכחי עם שר החוץ הפולני מצטרף לשורה של אתגרים דיפלומטיים שעמם מתמודדת ישראל בזירה הבינלאומית. גורמים במשרד החוץ מעריכים כי המשך הלחימה בעזה והמתיחות האזורית צפויים להמשיך ולהשפיע על היחסים עם מדינות באירופה.