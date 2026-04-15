אתמול (יום שלישי), בעת שהעולם כולו התייחד עם זכר קורבנות השואה, התחוללה סצנה מזעזעת ומקוממת בתוך הפרלמנט הפולני.

חבר הפרלמנט קונרד ברקוביץ' ממפלגת "קונפדרציה" הקיצונית הניף דגל ישראל שבו הוחלף מגן הדוד בצלב קרס נאצי. ברקוביץ' לא הסתפק במיצג המעורר שאט נפש, אלא הכריז בבוטות כי "ישראל היא הרייך השלישי החדש". הוא טען באופן מעוות כי שיעור תמותת הילדים בעזה גבוה בעשרות מונים מזה שבאוקראינה, ובכך ניסה להצדיק שימוש בסמלים המזוהים עם משמידי העם היהודי נגד המדינה היהודית עצמה.

התזמון של המעשה השפל הזה אינו מקרי והוא כואב במיוחד; המיצג הוצג בדיוק כששורדי שואה צעדו באושוויץ במסגרת מצעד החיים השנתי. שגרירות ישראל בפולין מיהרה להוקיע את "הביזיון" וכינתה את המעשה "אקט אנטי-יהודי שפל ומזעזע במיוחד".

גם שגריר ארה"ב בפולין, טום רוס, תקף את ברקוביץ' ברשתות החברתיות והבהיר כי "אותנו היהודים כבר לא כל כך קל להפחיד".

חשוב לזכור כי מפלגתו של ברקוביץ' כבר ידועה בפרובוקציות אנטישמיות; מנהיג המפלגה, גז'גוז' בראון, זכור לשמצה כשכיבה חנוכייה בתוך הפרלמנט באמצעות מטף כיבוי. למרות שיו"ר הבית גינה את המעשה כ"הפרה בוטה של כבוד הבית" והבטיח להטיל סנקציות כספיות על ברקוביץ' – המעשה הוא בראש ובראשונה עבירה פלילית על פי החוק הפולני, האוסר הצגת סמלים נאציים וביזוי דגלי מדינות.

המציאות המטרידה באמת נחשפת ברשתות החברתיות, שם משתמשים פולנים רבים הביעו תמיכה בדבריו של ברקוביץ' והפיצו דימויים אנטישמיים מחפירים המשווים יהודים לחיות. כפי שהזהיר סילבן אדמס מהקונגרס היהודי העולמי, האנטישמיות היא רק אמצעי שמטרתו לערער את הדמוקרטיה ואת התרבות המערבית כולה. אל מול גילויי השנאה הללו בלב אירופה, עלינו להישאר מאוחדים ולהבהיר כי לא נשלים עם ביזוי זכר השואה וקדושת הדגל.