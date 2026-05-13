הקמת הישיבה החדשה בבית שמש ( צילום: אלעזר פיינשטיין ויעקב כהן )

דווקא בעת שצל הגזירות והסנקציות הכלכליות מרחף מעל עולם התורה, מגיעה השבוע בשורה מרוממת מבית שמש. בבתיהם של גדולי ישראל נחתם פרק חדש בהיסטוריה של עולם הישיבות, עם ההכרזה על הקמת הישיבה הגבוהה 'עטרת מרדכי' בנשיאותו של הגאון רבי שמואל זעפראני.

הישיבה החדשה לא רק מסמנת יעד נוסף על מפת עולם התורה, אלא מהווה הצהרת כוונות ברורה בתקופה מאתגרת זו: 'כאשר יענו אותו – כן ירבה וכן יפרוץ'. כך, בעוד מערכת המשפט ממשיכה להדק את הלחצים על לומדי התורה, עולם הישיבות משיב בהקמת מוסדות תורה נוספים.

בסבב ביקורים מרגש שנערך השבוע, עלו ראש הישיבה הגאון רבי יעקב ביטון ורבני הישיבה למעונם של מרנן ורבנן: הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי יעקב אייכנשטיין. גדולי ישראל חיזקו את ידי המייסדים וראו בהקמת המוסד החדש צעד של קידוש השם בתקופה מאתגרת. הגרמ"ה הירש, חבר מועצת גדולי התורה, ציין בנחרצות כי הקמת עוד מקומות תורה היא 'התשובה האמיתית לרודפי התורה'. דבריו של ראש הישיבה משקפים את הגישה המרכזית בעולם התורה בימים אלו – להגביר את לימוד התורה דווקא בעת שהלחצים מתגברים.

רף גבוה במיוחד: בוגרים מובחרים וצוות רמי"ם מצטיין

הישיבה החדשה בבית שמש צפויה להציב רף גבוה במיוחד. התשתית מבוססת על בוגרים מובחרים של הישיבה לצעירים בעיר, אליהם יצטרפו בחורים איכותיים מטובי הישיבות הגדולות – חברון, פוניבז', אור ישראל ומיר ברכפלד.

לצד הגר"י ביטון, הידוע בדרכו החינוכית העמוקה מזה 15 שנה, יכהנו כרמי"ם הגאון רבי אריאל יזדי, הגאון רבי ערן חבה והגאון רבי יוסף כהן – מצמרת תלמידיו של הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח המעטירה.

עניין בינלאומי: בחורים מארה"ב, מקסיקו וצרפת

הבשורה על הקמת הישיבה חצתה את גבולות הארץ, וכבר כעת דווח על בחורים בוגרים מארצות הברית, מקסיקו וצרפת שצפויים לפקוד את שערי המוסד מיד לאחר חג השבועות. העניין הבינלאומי מעיד על המוניטין שצברו המייסדים והצוות הפדגוגי.

הישיבה תתמקם במבנה רחב ידיים בבית שמש, כאשר המטרה המוצהרת היא לגדל דור של תלמידי חכמים באווירה של רוממות ומכובדות. המעמד הרשמי של פתיחת הישיבה ייערך לאחר חג מתן תורה בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל.

כזכור, בימים אלו שוהה משלחת גדולי ישראל בדרום אמריקה במסגרת פעילות קרן עולם התורה, במטרה לגייס את המשאבים הכספיים החיוניים להשלמת תקציבי עולם התורה שנפגעו קשות עקב קיצוצים תקציביים. הקמת הישיבה החדשה בבית שמש מהווה סימן תקווה לחיזוק עולם התורה דווקא בתקופה זו.