חילי טרופר נפגש עם גדי איזנקוט: האם יצטרף למפלגה?

חילי טרופר, שעזב לאחרונה את בני גנץ, קיים השבוע פגישה עם יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, כאשר ברקע עומדת אפשרות של הצטרפות למפלגה. על פי הנמסר, טרופר בוחן מספר אפשרויות פוליטיות ועדיין לא הכריע לאן ילך.

המפגש מגיע על רקע תקופה סוערת בזירה הפוליטית, בה מתקיימים מגעים אינטנסיביים בין ראשי המפלגות בגוש האופוזיציה. איזנקוט עצמו מנהל בימים אלה שיחות עם גורמים שונים, ביניהם מפגש ממושך שקיים עם אביגדור ליברמן, במסגרתו הוחלט על העמקת שיתוף הפעולה בין שתי המפלגות.

איזנקוט מנהל מגעים רחבים

יו"ר 'ישר!' מצוי בימים אלה במערכה אינטנסיבית לגיבוש מעמדו הפוליטי. כאמור, איזנקוט וליברמן קיימו השבוע מפגש ממושך, במסגרתו הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה על מנת להביא לניצחון קואליציית השמאל והקמת ממשלה.

במקביל, מפלגת 'ישר!' השיקה קמפיין חדש המכוון לציבור הציונות הדתית, במסגרתו יוקם מטה ציונות דתית במפלגה בראשותו של השר לשעבר מתן כהנא. המסר המרכזי של הקמפיין הוא "יש אלטרנטיבה. ערכים. ציונות. ביטחון" - ניסיון לפנות לבוחרים מהציונות הדתית שמחפשים חלופה פוליטית.