בנט צהל על המשבר בגוש הימין: "ברית המשתמטים מתרסקת"

בנט ולפיד תקפו את הממשלה בטקס השקת "יחד" ודוחפים לפיזור הכנסת | "ברית המשתמטים מתרסקת" - הכריז בנט על רקע משבר הגיוס (בארץ)

, ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, העביר מסר חריף בטקס השקת המפלגה יחד עם , בצל הדיווחים על אפשרות לפיזור הכנסת בקרוב בעקבות משבר הגיוס.

"מדברים עכשיו על פיזור הכנסת. ברית המשתמטים מתרסקת!", הכריז, והוסיף: "בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרעי וגולדנופף. ברית שמבוססת על פגיעה בחיילי צה"ל - סופה לקרוס. זה מה שאתם רואים עכשיו".

בנט הוסיף וציין כי "הקדמת פיזור הכנסת תהיה הדבר הטוב היחיד שהממשלה הזו עשתה לעם ישראל״.

"אנחנו פה כדי לסיים את עידן הפחד", אמר מוקדם יותר יאיר לפיד בטקס. לדבריו, "שמנו היום את הצעת החוק לפיזור הכנסת. בשבוע הבא היא תעלה להצבעה".

"הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם. שאכפת לה מהם. הם רוצים ממשלה שלא חושבת שטבח השבעה באוקטובר היה "מחדל טקטי", ולא אופה עוגות עם חבל תליה ממרנג", הוסיף לפיד, וסיכם: "הם רוצים ממשלה נורמלית, של אנשים שעובדים בשבילם. אנחנו ניתן להם בדיוק את זה".

