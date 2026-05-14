על רקע ההחלטה הדרמטית על פיזור הכנסת והמתיחות החריפה בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו, מתגבשת בימים אלו בלשכת רה"מ תוכנית חומש רחבת היקף למגזר החרדי. התוכנית, שתזרים על הנייר מיליארדי שקלים, נתפסת בקרב גורמים פוליטיים כ"ספין" שנועד להרגיע את השטח החרדי לקראת מערכת הבחירות.

כידוע, המפלגות החרדיות קיבלו במהלך הקדנציה הנוכחית כספים קואליציוניים בהיקף חסר תקדים של 3-5 מיליארד שקל מדי שנה, אך נכשלו בהשגת היעד המרכזי - חוק שיפטור את בני הישיבות משירות צבאי. במקביל, הוטלו על הציבור החרדי סנקציות כלכליות קשות, החל משלילת סבסוד מעונות היום ועד להפסקת הנחות בארנונה ובתחבורה הציבורית.

מה כוללת התוכנית?

על פי טיוטת התוכנית שמסתובבת במסדרונות הממשלה, מדובר בתקציבים שיחולקו בין השנים 2026 ל-2030. בין הסעיפים המרכזיים:

דיור: הקצאת רבע מתקציב הבינוי הלאומי למוסדות חינוך עבור המגזר החרדי, לצד קידום הקמת הערים החרדיות החדשות - כסיף, תילה ופלוגות.

רווחה: 232 מיליון שקלים לשירותים משפחתיים ו-280 מיליון שקלים למסגרות נוער.

תעסוקה: העלאת שכר לחרדים עובדים בגילאי 25-39 ותקציבים להכשרות מקצועיות.

מעמד היישובים: הכרזה על יישובים חרדיים כיישובי עדיפות לאומית, מה שיעניק להם הטבות והנחות משמעותיות.

ועוד תקציבים מפליגים לחינוך ולתרבות.

"הבטחות על הקרח"

השאלה המרכזית שמעסיקה את הציבור החרדי היא שאלת היישום. נתניהו, שמתמודד עם התנגדות מבית בתוך הליכוד לנושא חוק הגיוס, מנסה לשווק לציבור החרדי "הישג כלכלי" במקום ההישג הערכי והרוחני שנמנע מהם. אלא שהתוכנית מיועדת ליישום רק בממשלה הבאה, מה שמעורר ספקות כבדים לגבי רצינותה.

העיתוי של הצגת התוכנית מעורר תהיות נוספות. הממשלה הנוכחית הוקמה בסוף 2022 והייתה יכולה להציג את התוכנית בסמוך להקמתה. אולם היא הציבה בראש סדר העדיפויות את קידום הרפורמה המשפטית, שהוצגה לחרדים כהסרת המכשול של בג"ץ בהתערבות בסוגיית חוק הגיוס. כעת, כשגדולי ישראל הורו על פירוק השותפות עם הגוש האמוני ופתיחת הדלת למפלגות השמאל - נתניהו מנסה להציל את הגוש.

תגובות חרדיות: "רק מעשים יספיקו"

גורמים במפלגות החרדיות מסרו ל'בבלי' כי הספינים לא מרשימים וכי המבחן היחיד שיעמוד בכניסה לממשלה או לקואליציה הבאות אלו הם מעשים שיקרו לפני הקמת הממשלה ולא הבטחות והסכמים כתובים על הקרח.

ביקורת חריפה נשמעה גם על חלק בתוכנית שנועד לעודד הוצאת אברכים מהכוללים אל שוק העבודה ואל שירות צבאי באמצעות קורסים ותקציבים ייעודיים. גורם בכיר מסר כי מדובר בתנועת מלקחיים של מלחמה בעולם התורה - מאידך היועמ"שית עם 'מקל' ומאידך נתניהו עם 'גזר', אך "אנחנו כבר מורגלים בניסיונות אלו ובני התורה ימשיכו לשקוד על תלמודם ועל תורתם".

על פי לשכת נתניהו, התוכנית נמצאת בשלבי גיבוש ראשוניים ומשרדי הממשלה עדיין עובדים עליה. היא תשווק לציבור כהמשך לתוכניות חומש שהממשלה קידמה בחברה הערבית, הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית ובחברה האתיופית.