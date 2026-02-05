היסטוריה בנאס"א: היזם והאסטרונאוט הפרטי ג'ארד אייזקמן (42) אושר הלילה בסנאט ברוב של 67 מול 30. המנהל ה-15 של הסוכנות נכנס לתפקיד בשיאה של סערה תקציבית, כשהוא נחוש להחזיר את ארה"ב לירח עד 2028 ולבלום את השאיפות של בייג'ינג (בעולם)
מייסד אמזון, ג'ף בזוס, הכריז בכנס שנערך באיטליה ש"מיליונים יחיו בחלל בעשורים הקרובים" ושמרכזי המידע של הענקיות הטכנולוגיות יעברו למסלול סביב כדור הארץ | בזוס מבטיח - לא מדובר בצורך הישרדותי אלא בבחירה, ורואה בתשתיות החלל הממריאות את הבסיס לתעשיית ה-AI של העתיד | האם זוהי תשובה למתחרה הגדול, אילון מאסק, שחולם על מארס? (בעולם)