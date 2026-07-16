אריה דרעי נגד הרמטכ"ל זמיר | צפו אריה דרעי נגד הרמטכ"ל זמיר | צפו 10 10 0:00 / 2:10

בראיון בלעדי וסוער באולפן 'כיכר השבת', יצא יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי למתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. המתקפה מגיעה בעקבות מכתב האזהרה הדרמטי ששיגר הרמטכ"ל לוועדת החוץ והביטחון, בו הביע התנגדות עזה לחוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות - חוק שדרעי עצמו יזם והוביל.

"מה שעשה הרמטכ"ל זה חמור ביותר", פתח דרעי את דבריו בנחרצות. "הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו. אבל לצערי הרב כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה". "לא יכול להיות שרמטכ"ל לא מדבר מילה" דרעי הדגיש בתחילת דבריו כי החוק לא עלה על הפרק בלי בירור יסודי מול הדרג הבכיר בצבא. "מה חשבת, שאנחנו היינו הולכים לחוק הזה בלי שביררנו לעומק עם כל הדרג הכי בכיר בצבא", הבהיר יו"ר ש"ס. "חייבים ללכת לפנים משורת הדין": ראש הישיבה נגד 'הרעה החולה' | צפו חנני ברייטקופף | 15.07.26 אולם למרות הבירורים המוקדמים, בחר הרמטכ"ל לשגר מכתב התנגדות חריף לוועדת החוץ והביטחון. "לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד, ואתה במשך חודש - ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים - אתה לא מדבר מילה", תקף דרעי.

המכתב שנשלח

האשמה חריפה: "ניסה לעזור לגוש השמאל"

דרעי לא הסתפק בביקורת על העיתוי, אלא יצא בהאשמה חריפה במיוחד. "חד-משמעית, בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון ובין אם לא התכוון - הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! שלא יהיה לך ספק בזה", הצהיר יו"ר ש"ס.

לטענתו, מדובר בחלק ממגמה רחבה יותר. "כל מה שהם עשו בשנתיים-שלוש האחרונות, כל הסנקציות, כל הזה - זה היה מטרה אחת. אתה יודע מה המטרה? כדי לעצור את החקיקה על הנושא של הרפורמה המשפטית", טען דרעי.

יו"ר ש"ס הוסיף בחריפות: "הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו. ולצערי הרב, הרמטכ"ל, הוא האחרון שצריך להתעסק בזה, הוא הרמטכ"ל של הצבא, אסור לו להתעסק בפוליטיקה".

"תקדים מסוכן - הוא גרם נזק גדול לצבא"

בסיום דבריו, סיכם דרעי את חומרת המעשה לדעתו: "מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד, ואתה תראה שהתקדים הזה.. לצערי הרב ישלמו עליו במחיר כבד מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא, הוא לא עזר לצבא".

כזכור, הרמטכ"ל שלח מכתב חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בו הביע התנגדות עזה להקמת ועדה צבאית שתבחן את מעמדם של תלמידי ישיבות. במכתבו טען זמיר כי "לא ייתכן" מצב בו צה"ל פועל להרחבת שורותיו בכל האמצעים, בעוד מוקמת ועדה שתיתן פטורים.

בנט משיב: "המתקפות מחזקות את האויבים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא איחר להגיב למתקפתו של דרעי על הרמטכ"ל. "המתקפות של דרעי על הרמטכ"ל מחזקות את אויבי ישראל ומפרקות את צה"ל", כתב בנט בחריפות.

בנט הוסיף בעקיצה: "רגע אחד הוא מתגאה בנכדיו העריקים, ורגע אחרי תוקף את הרמטכ"ל. בקרוב קואליציית נתניהו-דרעי-סמוטריץ' תפסיק להתעלל בלוחמים".

גם יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל), יאיר גולן הגיב לדבריו של יו"ר "ש"ס": "‏אריה דרעי, קח את הנכדים לריקושט [חנות ציוד למתגייסים וחיילים. ד"ק], צו הגיוס בדרך"

יצוין כי חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות אושר השבוע במליאת הכנסת ברוב של 58 מול 54, אך בית המשפט העליון הוציא צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף. השופט עופר גרוסקופף קבע כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם בפני הרכב מורחב.