ערוץ 14 הגיש היום (שני) עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בדרישה להורות למפלגת הדמוקרטים לאפשר את כניסת צוותי הערוץ לאירוע הכרזת תוצאות הבחירות המקדימות שיתקיים הערב. לטענת הערוץ, מדובר בכלי התקשורת היחיד שנאסרה עליו הכניסה, בעוד שכל יתר אמצעי התקשורת הארציים והבינלאומיים קיבלו אישור להציב עמדות שידור במקום.

העתירה מתבססת על טענה לאפליה פסולה הפוגעת בחופש העיתונות ובזכותם של מאות אלפי צופי הערוץ לקבל מידע ישיר מאירוע פוליטי בעל חשיבות ציבורית. הערוץ מסתמך על פסק דין של בית המשפט העליון משנת 2022, שניתן במסגרת עתירה קודמת בין הצדדים, ולפיו מפלגה פוליטית היא גוף דו-מהותי הכפוף לעקרונות של שוויון והגינות.

הפריימריז ההיסטוריים של הדמוקרטים

מפלגת הדמוקרטים מציינת היום את מבחן הבחירות הפנימי הראשון מאז איחוד העבודה ומרצ. למעלה מ-112 אלף בעלי זכות בחירה נקראו להכריע מי מבין 51 המתמודדים ירכיב את הרשימה לכנסת הבאה, בהצבעה דיגיטלית שהחלה הבוקר בשעה 09:00 ותימשך עד השעה 19:00.

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התוצאות אמורות להיות מוכרזות הערב באירוע מפלגתי מיוחד בתל אביב, שבו מתכוונים בדמוקרטים לפתוח בפועל את קמפיין הבחירות לכנסת. דווקא לאירוע זה נאסר ערוץ 14 מלהגיע, בעוד שכלי תקשורת אחרים קיבלו אישור להציב עמדות שידור ולסקר את האירוע.

"מחזירה אותנו לתקופות חשוכות"

בעתירה נטען כי החלטת מפלגת הדמוקרטים להחריג את ערוץ 14 בלבד מהאירוע מהווה אפליה פסולה הפוגעת בחופש העיתונות, בחופש הביטוי ובזכותם של מאות אלפי צופי הערוץ לקבל מידע ישיר מאירוע פוליטי. הערוץ מבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות באופן מיידי על מתן גישה לצוותיו ולאפשר את הצבת עמדת השידור במקום, בתנאים זהים לאלו שניתנו לכלי התקשורת האחרים.

מערוץ 14 נמסר: "החלטת מפלגת 'הדמוקרטים' למנוע מגוף תקשורת לסקר אירוע חדשותי היא פגיעה חמורה בחופש העיתונות, המחזירה אותנו לתקופות חשוכות. צר לנו כי יתר כלי התקשורת בוחרים לשתף פעולה עם ההתנהלות הזו. מי ששותק היום, לא יוכל להתלונן מחר כאשר הוא יהיה זה שיוחרם".

לאור הדחיפות, מאחר שאירוע הכרזת התוצאות צפוי להתקיים הערב, צפוי בית המשפט המחוזי בתל אביב להכריע בעתירה במהירות. המתח בין ערוץ 14 למפלגת הדמוקרטים אינו חדש, והעתירה הנוכחית מצטרפת למאבק משפטי ממושך בין הצדדים סביב גישה לאירועים פוליטיים.