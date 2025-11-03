שעות ספורות לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרה של הפצ"רית לשעבר, דחה בית המשפט המחוזי את הערר שהוגש על ההחלטה. השופטת מעין בן ארי קבעה כי "קיים חשד סביר כנדרש לשלב זה" | מתחזק חשד שבעלה של העצורה היה מעורב בהיעלמותה (חוק ומשפט)
המעבר בין כסא המאשים לכסא הנאשם הוא קשה בהחלט, וכעת מבקשת הפצ"רית באמצעות עורכי דינה לשחרר אותה מיד ממעצר ואם לא די בכך, היא מבקשת שהדיון בערעור יתקיים באמצעות הזום בשל עייפותה. גם בית המשפט המחוזי קיבל את המלצת המשטרה ולאחר הדיון בערעור החליט להשאיר אותה במעצר (חדשות משפט)
הלחץ המשפטי לצמצם את עדויות נתניהו ליומיים בשבוע בלבד, יחד עם דרישה להתחשבות בלוח הזמנים הביטחוני של ראש הממשלה מגיע לדיון בדלתיים סגורות בבית המשפט המחוזי | ראש אמ"ן צפוי גם הוא להגיע ולהשתתף בדיון החסוי בבית המשפט, לפי המידע שיוצג, השופטים יחליטו האם להיעתר לבקשה (בארץ, משפט)