משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מוביל מהלך חדשני וראשון מסוגו בישראל: גיבוש תוכנית אב תחבורתית כוללת למרכז הרפואי שיבא בתל השומר. זהו צעד תקדימי ייחודי למתחם רפואי בודד, מתוך הכרה במעמדו המיוחד של המרכז כ"עיר של בריאות" המשרתת מאות אלפי מטופלים, עובדים ומבקרים מדי שנה.

בהתאם להנחיית שרת התחבורה תא"ל (במיל') מירי רגב, מונתה ועדה מקצועית מיוחדת שתבחן את כלל צורכי התחבורה למתחם. הוועדה תפעל בשיתוף נציגי חברות התשתית והתחבורה, גורמי תכנון מובילים ונציגי המרכז הרפואי, במטרה לתכנן מערך נגישות כולל שיסנכרן בין מערכות הסעת ההמונים והתחבורה הציבורית.

חזון "מחברים את ישראל"

המהלך מהווה חלק ממימוש חזון "מחברים את ישראל" - חיזוק הקישוריות בין מוקדי תעסוקה, שירותים ציבוריים ומרכזי פעילות לאומיים. הוועדה הוסמכה לבחון ולהציע פתרונות תחבורתיים לטווח הקצר, הבינוני והארוך, תוך קביעת סדרי עדיפויות ליישום.

במוקד התכנון: שילוב מיטבי בין מערכות התחבורה המרכזיות - הקו הסגול של הרכבת הקלה, קו המטרו M3 ומערך אוטובוסים מתקדם ונגיש. המטרה היא ליצור רציפות תחבורתית מלאה וחיבור יעיל מכל רחבי המטרופולין, תוך הפחתת עומסי התנועה באזור.

120 יום להגשת המלצות

בהתאם למדיניות השרה רגב, הוועדה תחל את עבודתה באופן מיידי ותגיש את המלצותיה בתוך 120 יום. לוח הזמנים המהיר נועד לאפשר יישום מהיר של פתרונות בשטח ושיפור משמעותי בהגעה למתחם הרפואי.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, הבהירה: "המרכז הרפואי שיבא הוא מוקד פעילות רפואי, מחקרי וציבורי בהיקף לאומי ובין לאומי, שמשרת מדי יום עשרות אלפי מטופלים, עובדים ומבקרים. מציאות כזו מחייבת חשיבה תחבורתית חדשה, רחבה ומערכתית - לא עוד פתרונות נקודתיים, אלא תכנון כולל שמחבר בין רכבת קלה, מטרו ואוטובוסים".

השרה הוסיפה כי המהלך נועד "להבטיח נגישות גבוהה, יעילה ואיכותית מכל רחבי הארץ. זהו מהלך חשוב נוסף במדיניות שאנחנו מובילים לחיזוק התחבורה הציבורית ולהנגשת מוקדי השירות המרכזיים לציבור".

"מהלך אסטרטגי ראשון מסוגו"

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן, ציין כי "מדובר במהלך אסטרטגי ראשון מסוגו, שמכיר בשיבא כמוקד פעילות בעל מאפיינים עירוניים. התוכנית תאפשר הסתכלות מערכתית מלאה על צורכי התחבורה במתחם ותייצר מענה יעיל ומתקדם לעומסים הקיימים והעתידיים לרווחת ציבור המטופלים ומשפחותיהם".

משנה לחוויית האדם, לוגיסטיקה ותפעול בשיבא, יהודה קטורזה, הסביר את הצורך במהלך: "המרכז הרפואי שיבא נמצא בשנים האחרונות בתנופת גדילה וצמיחה משמעותית. המצוינות הרפואית, לצד הצמיחה המואצת של האזור והקמת עמק הביוטק, מושכות אלינו מדי שנה יותר ויותר מטופלים, יזמים, מבקרים ועובדים – תהליך שמעצים את אתגרי התנועה והחניה".

קטורזה הוסיף: "גיבוש תוכנית אב תחבורתית הוא צעד חשוב, הלוקח בחשבון את כלל הצרכים והמאפיינים של 'עיר הבריאות', לטובת שיפור הנגישות והחוויה. אנו מודים לכל השותפים על ההירתמות והצבת הנושא בראש סדר העדיפויות, לטובת ציבור העובדים, המטופלים והמבקרים".

יצוין כי המרכז הרפואי שיבא דורג לאחרונה במקום השביעי ברשימת בתי החולים הטובים ביותר בעולם לשנת 2026, על פי הדירוג היוקרתי של המגזין הבינלאומי Newsweek. זוהי השנה השמינית ברציפות שבה המרכז מופיע ברשימה, כאשר בשבע שנים מתוכן הוא נמנה עם עשרת המוסדות המובילים בעולם.