חשש לקריסה תת-קרקעית

שקע של 100 מטר התגלה בחניון תחנת הרכבת בהרצליה • הכניסה נסגרה

בדיקות טכנולוגיות חשפו שקע חריג באורך 100 מטרים וברוחב 20 מטרים • חללים תת-קרקעיים עלולים לקרוס בכל רגע | הציבור מתבקש להימנע מהאזור (תחבורה ציבורית)

תחנת הרכבת הרצליה (צילום: יוסי אלוני Flash90)

חשש כבד התעורר היום (חמישי) בתחנת הרכבת בהרצליה, לאחר שבדיקות טכנולוגיות מתקדמות שבוצעו באזור חשפו ממצאים מדאיגים: שקע חריג באורך של כ-100 מטרים וברוחב של כ-20 מטרים התגלה מתחת לחניון התחנה. הממצאים ההנדסיים הובילו להחלטה מיידית על סגירת הכניסה לחניון, מחשש לקריסה תת-קרקעית והיווצרות בולענים שעלולים לסכן את חיי הציבור.

על פי הממצאים שהתקבלו מהבדיקות, מתחת לקרקע קיימים חללים שעלולים לקרוס בכל רגע ולגרום לנזק כבד. בעקבות החשש המיידי, הוחלט לחסום לחלוטין את הגישה לכלי רכב לאזור החניון עד להודעה חדשה, וזאת כדי למנוע סיכון מיותר לנוסעים ולציבור הרחב.

צוותי הנדסה פועלים במקום

צוותי הנדסה, גורמי ביטחון ואנשי מקצוע מתחום הבנייה והתשתיות פועלים כעת במקום כדי לבדוק את היקף הסכנה ואת דרכי הטיפול האפשריות. הבדיקות כוללות סריקות נוספות של הקרקע, הערכת יציבות המבנים הסמוכים ובחינת האפשרויות לחיזוק התשתית התת-קרקעית.

כידוע, תחנות הרכבת ברחבי הארץ משמשות צמתים מרכזיים בתחבורה הציבורית, כאשר רכבת ישראל רשמה בשנת 2025 שיא של כ-72 מיליון נסיעות. תחנת הרכבת בהרצליה משמשת נקודת מעבר חשובה עבור אלפי נוסעים מדי יום, ולכן הסגירה צפויה להשפיע על שגרת הנסיעה של רבים.

הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור החניון ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח. גורמי הביטחון והרשויות המקומיות פועלים להבטיח את בטיחות הציבור ולמנוע כניסה לאזור המסוכן.

