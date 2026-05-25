70 תקלות בחודש: אולטימטום למפעילת הרכבת הקלה

משבר חריף פרץ בימים האחרונים בין משרד התחבורה לבין חברת 'כפיר', המפעילה את הרכבת הקלה בירושלים. מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, זימן את מנכ"ל החברה לשיחת בירור דחופה, במהלכה הוצגו נתונים מדאיגים המצביעים על כ-70 תקלות חריגות מדי חודש במערכת הרכבת הקלה.

במשרד התחבורה דרשו להקים לאלתר צוות בחינה מיוחד שיבדוק לעומק את התנהלות החברה ואת רמת השירות הניתנת לנוסעים. כידוע, הרכבת הקלה מהווה עורק תחבורתי מרכזי עבור אלפי תושבי הבירה, ובכלל זה אוכלוסייה חרדית נרחבת המתגוררת בשכונות הצפון והמרכז.

אולטימטום חד-משמעי: 120 יום לשיפור

במהלך הדיון הקשה, הציב משרד התחבורה לזכיינית אולטימטום ברור: אם בתוך 120 יום לא יירשם שינוי דרמטי בתפקוד ובניהול הרכבת הקלה, תיבחן האפשרות לצאת למכרז חדש להפעלת הקווים בעיר. מדובר בצעד חריג ונדיר, המעיד על חומרת המצב בעיני הממשל.

על פי הנמסר, במשרד התחבורה הביעו חשש כבד מהפגיעה המתמשכת באמינות מערך התחבורה הציבורית בבירה. הצעד מגיע לאחר חודשים ארוכים שבהם הצטברו תלונות רבות מצד הנוסעים על עיכובים ממושכים, השבתות פתאומיות של הקווים, עומסים כבדים ברציפים ותקלות טכניות חוזרות ונשנות.

במשרד התחבורה הדגישו בפני הנהלת 'כפיר' כי המדינה משקיעה מאות מיליוני שקלים בפיתוח ובעידוד הציבור לעבור לתחבורה ציבורית, במטרה להקל על עומסי התנועה הכבדים בירושלים ובגוש המרכז. ריבוי התקלות הנוכחי פוגע ישירות במאמצים אלו ומקשה על שינוי הרגלי הנסיעה של בעלי הרכבים הפרטיים.

השלכות על הציבור החרדי בירושלים

הרכבת הקלה משמשת עורק תחבורתי מרכזי עבור הציבור החרדי בירושלים, המתגורר בשכונות רבות לאורך המסלול. תקלות חוזרות ונשנות פוגעות באופן ישיר באלפי משפחות המסתמכות על התחבורה הציבורית לצורכי עבודה, לימודים וצרכים יומיומיים.

כעת, העיניים נשואות לצוות הבחינה המיוחד שיוקם בימים הקרובים, ולשאלה האם חברת 'כפיר' תצליח לעמוד באתגר ולשפר את רמת השירות בתוך המועד שנקבע.