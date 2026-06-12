פרויקט המטרו מאיץ: הפקעות בבני ברק ומכרזים ב-65 מיליארד

קווי המטרו בגוש דן ( צילום: יהודה ג )

פרויקט המטרו בגוש דן, הפרויקט התשתיתי הגדול בתולדות המדינה, מגיע לשלב מכריע: חברת נת"ע צפויה לשלוח בימים הקרובים מאות הודעות הפקעה לבעלי זכויות ונכסים לאורך תוואי קו M2, המתוכנן לחצות את בני ברק, רמת גן וגבעתיים. במקביל, החברה הממשלתית מדווחת על התעניינות בינלאומית חסרת תקדים במכרזי הביצוע הראשונים, בהיקף כולל של כ-65 מיליארד שקלים.

על פי הנתונים שפרסמה נת"ע, מדובר בכ-900 בעלי זכויות ב-50 חלקות הממוקמות בעיקר בעיר התורה והחסידות בני ברק, וכן בערים רמת גן וגבעתיים. החברה ממהרת להרגיע ומציינת כי ההיקף נמוך מהערכות ראשוניות: "מדובר בשטחים המהווים חלקים מחצרות בבניינים משותפים, ולא בהפקעת מבנים", נמסר מנת"ע. בעלי הזכויות יקבלו ליווי מיועצי הפקעות ייעודיים. מכרזים בהיקף חסר תקדים התקדמות הליכי ההפקעה מגיעה על רקע שלב משמעותי נוסף בפרויקט. בשבוע שעבר פרסמה נת"ע נתונים על מכרזי הביצוע הראשונים, החושפים היקפים שלא נראו בישראל: 20 קבוצות שונות, הכוללות 33 חברות ישראליות ובינלאומיות מ-8 מדינות ברחבי העולם, הגישו בקשות להתמודד במכרזים בשווי כולל של כ-65 מיליארד שקלים. תחקיר חדש חושף: כך תקבלו חנינה מדונלד טראמפ אריה רוזן | 11.06.26 מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב איצלה כץ | 11.06.26 המכרזים כוללים את העבודות ההנדסיות הכבדות והמורכבות ביותר בפרויקט: כריית המנהרות העמוקות והקמת המבנים התת-קרקעיים של התחנות. ההתעניינות הבינלאומית מעידה על היקף הפרויקט ועל האמון של חברות גדולות ביכולת ישראל לבצע מיזם מסוג זה.

מטרו | אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

"ב-2037 זה ייפתח"

בחודש שעבר, בועידה הגדולה של 'מרכז הנדל"ן', התייחסה יו"רית דירקטוריון נת"ע, הגב' יודפת אפק ארזי, להתקדמות הפרויקט ושלחה מסר ברור לספקנים: "המטרו קורה, ומי שחושב שזה רק על הנייר טועה. המכרזים באוויר ויש התעניינות מכל העולם". באשר ללוחות הזמנים הוסיפה: "ב-2037 זה ייפתח, זה התכנון. זו מהפכה וזה הולך לשנות את המציאות התחבורתית ולא פחות את המציאות הנדל"נית".

פרויקט המטרו, שצפוי לחולל מהפכה תחבורתית במטרופולין, יכלול שלושה קווים מרכזיים (M1, M2, M3) שיורכבו מ-300 קילומטרים של מנהרות ו-109 תחנות תת-קרקעיות, עם צפי לכ-600 מיליון נסיעות בשנה. קו M2 המדובר, שאורכו כ-25 קילומטרים, צפוי לחצות את תל אביב, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, גבעת שמואל, פתח תקווה וחולון, ולכלול 22 תחנות.

שלבי ההפקעה והעבודות בשטח

צעדי ההפקעה הנוכחיים מצטרפים לשורת פעולות שביצעה נת"ע בעבר: באדר תשפ"ד (מרץ 2024) נשלחו כ-11 אלף הודעות הפקעה בתוואי הקווים M1 ו-M3. בטבת תשפ"ה (דצמבר 2024) החלה הפעימה הראשונה של הליכי ההפקעה לקו M2. באייר תשפ"ה (מאי 2025) החלה נת"ע לתפוס חזקה בשטח, כשהאתר הראשון בו החלו עבודות בשטח המופקע היה מתחם התחזוקה (ה'דיפו') באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה.

משרד התחבורה כבר העביר למעלה ממיליארד שקלים לצורך התחלת העבודות בפועל, כולל עבודות הכנה בשטחי דיפו והעתקת תשתיות לאורך התוואי. העבודות מנוהלות תחת פיקוח רשות המטרו שהוקמה על פי חוק ייעודי.

יצוין כי הודעות ההפקעה הקרובות לטובת הקמת המטרו ימשיכו לאתגר את בעלי הנכסים לאורך תוואי הקווים המתוכננים ולפגיעות שווי פוטנציאליות, הן במישרין והן בעקיפין. מומלץ לבחון את דרישות ההפקעה בעיניים מקצועיות, ובמידת הצורך לפעול לקבלת פיצויים ראויים כחוק.