רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
כחלק מהמאבק המתמשך בפשיעה, יחידת הסוכנים באגף חקירות ומודיעין בלהב 433 הפעילו סוכן סמוי שאסף ראיות מפלילות נגד למעלה מ-50 חשודים בעבירות של סחר באמל"ח וחומרים מסוכנים בשווי מאות אלפי שקלים | הבוקר עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו עשרות חשודים ברחבי הארץ (משטרה)
׳מטריקס׳, סוכן סמוי שהופעל על ידי ימ"ר ירושלים, הביא לאיסוף ראיות נגד עשרות חשודים בעבירות סחר בכלי נשק, אמצעי לחימה ומטעני חבלה | הלילה נעצרו עשרות חשודים ובחיפוש שערכו הכוחות בבתיהם, נתפסו אמל"ח, חומרים חשודים כמסוכנים וכלי רכב | הבוקר נערך טקס 'פיצוח סוכן' בראשות מפכ"ל המשטרה | תיעוד מהמעצרים, הטקס והאמל"ח שנתפס (משטרה)
סוכן סמוי שהופעל על ידי היחידה המרכזית במחוז ירושלים, הביא לאיסוף ראיות ולמעצרם של 10 חשודים בעבירות סחר בכלי נשק ואמל״ח | בין החשודים שסחרו בכלי נשק בירושלים והאזור- הם עובדי תחזוקה בבית חולים בבירה, וברשת לממכר מזון (משטרה)