הסיוע לעזה ( צילום: מתאם פעולות הממשלה בשטחים )

אירוע חמור התרחש בסוף השבוע במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה, כאשר מחבלי ארגון הטרור חמאס פלשו בכוח למתחם חלוקת מזון של תוכנית המזון העולמית (WFP) של האו"ם. המחבלים השתלטו על המקום, תקפו פיזית שני נהגי משאיות שהובילו משלוחי סיוע, ואילצו את האו"ם להשבית את הפעילות במתחם שסיפק מענה יומיומי לאלפי משפחות נזקקות.

בעקבות התקרית הדרמטית, פרסמה יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים הבוקר (שני) גינוי תקיף, תוך פנייה ישירה לתושבי עזה. "ביום שבת האחרון פלשו מחבלי חמאס בכוח למרכז חלוקת מזון של ארגון WFP באזור ג'באליה, והביאו לעצירת חלוקת המצרכים", נכתב בהודעה הרשמית. השתלטות אלימה על מחסן הלוגיסטיקה על פי הנתונים שמסר האו"ם למתאם, מחבלי חמאס לא הסתפקו בהשתלטות על מרכז החלוקה, אלא תפסו גם שליטה על מחסן הלוגיסטיקה של הארגון. במהלך הפשיטה, תקפו המחבלים באלימות קשה שני נהגי משאיות שהובילו אספקה הומניטרית למקום. "אנו מגנים בחריפות את המעשה החמור הזה", נמסר מטעם המתאם. דרמה באיראן: נחשפה זהותו של האיש במסכה שצץ בלב טהראן דני שפיץ | 12.07.26 כך המיגוניות הציבוריות נגנבו בדרום: שני נהגים נעצרו לחקירה משה כץ | 12.07.26 בהודעת המתאם נכתב כי "חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא מוכן לנקוט בכל אמצעי, נפשע ככל שיהיה, כדי לנכס לעצמו את הסיוע ההומניטרי המיועד לאזרחים לטובת צרכיו הצרים". המתאם הדגיש כי "המצוקה שלכם אינה מעניינת אותם; מחבלי חמאס עסוקים אך ורק בביצור כוחם, בהפחדת הציבור ובגזילת המזון שנועד עבורכם".

תיעוד ממתחמי החלוקה ( צילום: דובר צה"ל )

"מגמה מתמשכת של אלימות ושיבוש"

בצה"ל הדגישו כי גם המתאם ההומניטרי של האו"ם, ד"ר רמיז אלאקבראוב, הבהיר בהצהרתו כי אין מדובר במקרה מבודד. לדבריו, האירוע בג'באליה הוא חלק ממגמה מתמשכת של אלימות, איומים ושיבוש מכוון של מאמצי הסיוע ברחבי הרצועה מצד ארגון הטרור.

ראש מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, חתם את הדברים ואמר: "הנתונים מדברים בעד עצמם – האספקה ההומניטרית זורמת לתוך רצועת עזה, אך חמאס הוא זה שמשתלט עליה, מחבל במנגנוני ההפצה ומונע ממנה להגיע ליעדה". הלוי הדגיש כי "לא נאפשר לארגון הטרור לנצל את המאמץ ההומניטרי לצרכיו, ונמשיך לפעול בנחישות נגד כל פגיעה במשלוחים המיועדים לאוכלוסייה האזרחית".