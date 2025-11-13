דרמה כבדה לאחר קריסת מבנה על לוחם בגדוד 'צבר' בלב ג'באליה | הצוות הרפואי 'שיקגו' של גבעתי מצא את הפצוע תחת אש ועשן, והחל במבצע בזק | סרן ד"ר א' משחזר: "הכול התבצע בזמן התקפה מתמשכת, לשמחתנו מצבו התייצב." (צבא וביטחון)
עם ישראל ומערכת הביטחון לא שוכחת, וחיסול המחבלים שפשטו לשטח הארץ בבוקר שמחת תורה נמשך כל העת | הערב הודיע דובר צה"ל כי צה"ל ושב"כ חיסלו את סגן מפקד גדוד ג׳באליה בארגון הטרור חמאס ומחבלי חמאס נוספים (צבא)
יותר מ-100 מחבלים חוסלו בשיטות לחימה ייחודיות של צה"ל |בפעילויות נוספות, הכוחות איתרו והשמידו מבנים צבאיים, מצבורי אמצעי לחימה ועמדות תצפית של חמאס | תיעוד מפעילות היחידה הרב-ממדית במרחב ג’באליה (חדשות ביטחון)
במקביל למערה הצבאית הניטשת בחזית האיראנית, פיקוד דרום מפעיל ארבע אוגדות סדיר ומילואים הפועלות בין היתר במרחב רצועת עזה | מוקדי הלחימה, בחאן יונס, בג'באליה, בצפון הרצועה ובגבולות עם ירדן ומצרים (צבא וביטחון)
מחבלים ששהו במתחם פיקוד ושליטה של ארגוני הטרור חמאס והג'יאהד האיסלאמי - הותקפו לפני זמן קצר בידי שב"כ וצה"ל | המתחם שימש את המחבלים לתכנון ולהוצאה לפועל של פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל (חדשות, צבא וביטחון)