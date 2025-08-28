הרוחות סוערות בשכונה החרדית בלוד בעקבות החשש מהפסקת חלוקת מזון למאות משפחות: ברקע, האשמות קשות של ראשי העמותה נגד העיריה | מחזיקת תיק הרווחה: המרוויחים הם תושבי העיר שיזכו לעוד בית חם, לצד זה המבורך של 'יד ביד' (חרדים)
כחלק מהמאמצים של ישראל להגביר את חלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועה, בקרוב צפויים להיפתח שני מרכזי חלוקה חדשה בעזה | "נמשיך לאפשר מענה הומניטרי תוך נקיטת מירב המאמצים, על מנת להבטיח שהסיוע ההומניטרי - לא יגיע לידי חמאס" (צבא)
למרות הדיווחים אתמול מחלוקת הסיוע ברצועת עזה, על כך שצעירים פורעים בזזו את האוכל, בחברת הסיוע האמריקנית מסבירים מה קרה ומדווחים, כי חולקו 8,000 חבילות, חצי מיליון ארוחות וישנם אפס נפגעים מכל הצדדים | הבוקר חודש הסיוע לרצועה ובחברה טוענים, כי מחסום הפחד של התושבים מהארגון הרצחני חמאס נשבר (חדשות)