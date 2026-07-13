מתחת לרחובות השקטים של הלסינקי, בירת פינלנד, מסתתרת אחת ממערכות ההגנה האזרחית המתקדמות והמרשימות בעולם. כ-5,500 מקלטים תת-קרקעיים פרוסים מתחת לעיר, ברשת ענקית המסוגלת להעניק מחסה לכ-900 אלף בני אדם - מספר העולה בכ-34 אחוזים על מספר התושבים הרשמי של העיר. המערכת, שזכתה לכינוי "עיר המקלטים" בעיתונות הבינלאומית, נבנתה במשך עשרות שנים ומשלבת מקלטים פרטיים במבני מגורים ומשרדים לצד חללים ציבוריים רחבי ידיים שנחצבו בסלע היסוד.

המקלטים מיועדים להגן על כל אדם הנמצא בתחומי העיר בעת חירום - בין אם מדובר במלחמה, תקיפה או אירוע קרינה. זאת כוללת לא רק תושבים, אלא גם עובדים, תיירים ומבקרים. יוקה-פקה אויולה, מנהל העיר, הדגיש כי מדובר בחלק מרוטינה מתוכננת שמטרתה לשמר את רציפות השירותים לאזרח ככל הניתן.

מבריכות שחייה למקלטים מוגנים

אחד המוקדים המרכזיים במערכת הוא מתחם "מריהאקה", השוכן בעומק של כ-20 מטרים מתחת לפני הקרקע. בשגרה, המקום משמש כמרכז פעילות שוקק הכולל חניון, מגרשי פוטסל ופלורבול, אולם כושר ומתקני משחקים לילדים. אולם בעת הצורך, המתחם מסוגל להפוך בתוך זמן קצר למקלט מוגן עבור כ-6,000 בני אדם.

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ברחבי העיר ניתן למצוא מקלטים נוספים המוסבים לשימושים יומיומיים מגוונים: סאונות, בריכות שחייה, מסלולי קארטינג ואף אולמות חזרות ללהקות רוק ומטאל. יוקא-פקה שרודרוס ממחלקת ההצלה העירונית מסביר את העיקרון המנחה: "זו תפיסת השימוש הכפול. הפעלת המתקנים בשגרה מבטיחה שכל המערכות יישארו מתוחזקות ותקינות, וחשוב מכך - הופכת את המרחבים התת-קרקעיים למקום מוכר ולא מאיים עבור התושבים, בייחוד עבור הילדים".

שרודרוס מתאר את המערכת כולה כמעין "גבינה ענקית ומחוררת" שפרוסה תחת העיר. החוק הפיני מחייב כי כל מתקן המשמש מטרה אזרחית בשגרה, יהיה פנוי ומוכן לקליטת אזרחים בתוך 72 שעות לכל היותר מרגע שתינתן הפקודה.

ציוד בסיסי להישרדות

המקלטים מצוידים בכל הדרוש להישרדות: דלתות הדף ממוגנות, מערכות טיהור אוויר ואטימה, מאגרי מים, גנרטורים לעצמאות אנרגטית, ציוד רפואי ומיטות מתקפלות. עם זאת, הציוד הוא בסיסי בלבד. כך למשל, במריהאקה מאוחסנות כ-2,000 מיטות עבור 6,000 איש, מתוך הנחה שהשוהים יתחלקו לסבבים של מנוחה ופעילות.

חשוב להדגיש כי המדינה אינה מספקת מזון למקלטים. כפי שמציין שרודרוס בבהירות: "זהו אינו מלון". על התושבים להיערך מראש עם מלאי מזון, תרופות וציוד בסיסי ל-72 שעות לפחות. זוהי אחריות אישית של כל אזרח, והרשויות מפרסמות הנחיות מפורטות לציבור כיצד להיערך נכון.

מסורת של עשרות שנים

בקנה מידה ארצי, פינלנד מחזיקה ברשותה כ-50,500 מקלטים המיועדים לכ-4.8 מיליון בני אדם. אירה פאסי ממשרד הפנים מציינת כי פריסת המקלטים צפופה יותר בערים הגדולות, וכי החובה החוקית להקמתם מיושמת בקפידה רבה יותר באזורים אלו. בהלסינקי, כאמור, קיבולת המקלטים עולה בכ-34 אחוזים על מספר התושבים הרשמי.

המסורת הפינית של מיגון תת-קרקעי החלה בעקבות מלחמת החורף נגד ברית המועצות, ומאז שנת 1991 הוחלה חובת הקמת המקלטים על כלל המדינה. בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה והתגברות המתחים הביטחוניים באירופה, הפך המודל הפיני, שנבנה והשתכלל במשך עשורים רבים, למוקד התעניינות בינלאומי עבור משלחות ומומחי ביטחון מכל רחבי העולם.