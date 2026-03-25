בעוד המדינות הנורדיות ממשיכות להוביל את הדירוג וקוסטה ריקה מזנקת לצמרת וגם ישראל תופסת מקום של כבוד, דוח האושר העולמי החדש חושף פער מדאיג: צעירים במדינות המערב חווים ירידה חסרת תקדים בשביעות הרצון מהחיים | החוקרים מצביעים על "שימוש כבד" באפליקציות מבוססות אלגוריתמים כגורם מרכזי לעלייה בשיעורי הדיכאון והחרדה, וקוראים למקבלי ההחלטות לפעול לפני שהמשבר יחריף (בריאות)
לאחר הצטרפותן של גרמניה ושוודיה: בריטניה מעלה הילוך בבחינת הרכב המשוריין Patria 6x6 • שר ההגנה הבריטי מאשר: אנחנו בשלב ההערכה הקריטי של תכנית ה-CAVS הרב-לאומית • האם המפלצת הפינית תהיה עמוד השדרה החדש של כוחות החי"ר בבריטניה? (בעולם)
מול האיומים מהקרמלין ואזהרות נאט"ו מפני עימות צבאי ישיר תוך חמש שנים, פינלנד בונה "חומת מגן" אנושית של מיליון חיילים | בניסיון להרתיע את מוסקבה, הכריז הנשיא כי השירות הצבאי יהפוך למשימת חיים שתימשך עד גיל 65 (חדשות בעולם)
ראש הממשלה פטרי אורפו נאלץ להביע חרטה כנה לאחר שחברי פרלמנט ממפלגת הפינים הפופוליסטית פרסמו תמונות בהן הם משכו את זוויות עיניהם לאחור | המחווה הגזענית גרמה למשבר מדיני מול יפן ומול קוריאה הדרומית (חדשות בעולם)
לוויין ראשון, מתוצרת חברה פינית, ישוגר החודש באמצעות חברת החלל של אילון מאסק • עלות השלב הראשוני נאמדת ב-237 מיליון דולר • בצבא הפולני: "הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות" (בעולם)
חברת התעופה הפינית הודיעה ביממה האחרונה כי שמונה מטוסים יושבתו למשך יומיים עד לבירור וטיפול במושבי המטוסים שנוקו שלא בדרך בה הנחתה החברה שייצרה את המושבים | על פי החברה, המושבים עם ציפוי מעכב בעירה מיוחד נשטפו במים, דבר הפוגם בהגנה מפני פריצת שריפות במטוס (תעופה)
כתב אישום הוגש בימים האחרונים בפינלנד נגד רופא בן 80 מטורקו בגין "ביזוי מתים" לאחר שהמשטרה גילתה שתי גופות של קרוביו - כנראה הוריו - שאותן אחסן במקפיאים במשך כמעט שלושה עשורים | החוקר במשטרה המקומית אמר כי "אולי היה קשה לו להיפרד מהמתים", וציין שהנאשם האמין שפעל מתוך כוונה טובה ושמר על קרוביו לפי "השקפת עולמו המיוחדת" (מעניין, בעולם)