במלאות אחד עשר חודש להסתלקותו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, פקדו המונים את ציונו הק' בבית העלמין פוניבז' בבני ברק | בחצות היום נערך מעמד תפילה בהשתתפות גיסו המקובל הגאון רבי יצחק ברדא רו"מ 'יצחק ירנן', תלמידו הרה"ג ר' אליהו בנימין מאדאר ובנו בכורו הרב גדעון דוד מאזוז, שהעתירו לישועת הכלל והפרט ביום המסוגל | צפו בתיעוד (חרדים)
שעות ספורות קודם כניסת היום הקדוש, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' המקובל הגאון הרב יצחק ברדא ירד ללב הים באשקלון לעריכת הסגולה, שנכתבה ע"י רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו 'לשון חכמים' סימן ח', המסוגלת לכפרת עוונות בערב יוה"כ (המנהג שהולכים ביום ח' או ט' בתשרי לנהר או לים כותבים איזה נוסח על דף ואח"כ קוראים אותו מהדף ליד הים והנהר ומשליכים אותו עם אבן)• צפו בתיעוד ובוידאו (חרדים)
הגאון רבי אפרים לניאדו, רבה של קהילת בית יעקב ספרא בסאו פאולו ברזיל, הגיע לביקור מיוחד במוסדות "יצחק ירנן" בראשות הגאון המקובל הרב יצחק ברדא | במהלך הביקור ערך תיקון חצות בחצות יום ונשא דברי חיזוק בפני התלמידים (חרדים)
