דרמה של ממש מתפתחת בשעה האחרונה בדרום הארץ: בלשים של המשטרה הצבאית עצרו את האברך אביאל כהן, בן 22 תושב העיר נתיבות, בחשד לעריקות ואי התייצבות בלשכת הגיוס.

המעצר הדרמטי בוצע בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים, בעת שהאברך היה בנסיעה עם רעייתו. מיד לאחר המעצר, פשטה השמועה בקרב ריכוזי היהדות החרדית בדרום, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום עשרות מפגינים חרדים, תושבי האזור, שהחלו לחסום את הצומת המרכזי במחאה על המעצר.

אביו של האברך העצור, שהגיע במהירות לכולל שבו לומד בנו כדי לעדכן את החברים, סיפר במונולוג כואב את השלבים של המעצר המפתיע.

"תלשו אותו מהאוטו באמצע הנהיגה, אשתו נזרקה בדרך"

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"הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל", אמר האב בסערת רוח. "תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה ולוקחים אותו".

האב הוסיף בכאב על הרגעים הקשים שחוותה כלתו: "את אשתו הצעירה פשוט זרקו שם באמצע הדרך, בשום מקום. אין לה אפילו רישיון נהיגה והיא נשארה לבד חסרת אונים. ככה מתנהגים לאברך ואישה צעירה?".

לאחר מעצרו, הועבר האברך אביאל כהן ישירות למתקן המעצר של המשטרה הצבאית בעיר הבה"דים.

במקביל, הרוחות בצומת גילת ממשיכות לסעור. מהמשטרה נמסר כי כוחות המחוז הדרומי פועלים כעת בכוחות מתוגברים בצומת גילת, במפגש הכבישים 25 ו-241, על מנת להשיב את הסדר הציבורי ולפזר את החסימות.

לדברי המשטרה, עשרות המפגינים שהגיעו לצומת חסמו נתיבי תנועה מרכזיים וניסו לשבש לחלוטין את שגרת החיים והתנועה באזור הדרום.

ציבור הנהגים באזור התבקש להימנע לחלוטין מהגעה למקום בשעות הקרובות, לנסוע בדרכים חלופיות ולהישמע להוראות השוטרים בשטח. במשטרת המחוז הדרומי הוסיפו והדגישו כי המשטרה מאפשרת את חופש המחאה, אך תפעל ביד קשה ובאפס סובלנות נגד חסימת צירים והפרת הסדר הציבורי.

'בבלי' ימשיך לעקוב ולדווח על התפתחויות בפרשה.