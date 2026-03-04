ממאסר בתוככי הכלא הצבאי – למסע מלכותי ברחובות הצפון | האברך הרב יונתן כהן שוחרר בסוף השבוע לאחר שלושה חודשים מאחורי סורג ובריח | תושבי רכסים וקרית אתא התאחדו למפגן כבוד אדיר לעולם התורה, עם לימוזינות, תזמורות ו"המרכבה" המפורסמת שהציתה את הלבבות | צפו בתיעוד המסכם של חגיגות הניצחון והקידוש השם (חרדים)
העיר בני ברק כולה התעוררה אמש בתחילת הלילה לחגיגות שחרורו של אסיר עולם התורה, הבחור יעקב ישראל ברגיל, תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ששוחרר ממעצר צבאי ונתקבל בשיירה חגיגית ברחובות העיר | צפו בתיעודים ממעמד קבלת הפנים הסוערת (חרדים)
דברי חיזוק מרטיטים שיגר חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לאסיר 'עטרת שלמה' הנמק על לימודו | בדבריו התבטא הרב לבחור הישיבה: 'אם תלמד שם במצב רוח טוב – מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל' | צפו (חרדים)
האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)
לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, הלך לעולמו בגיל 89 חוסה "פפה" מוחיקה – לוחם גרילה, אסיר פוליטי ונשיא אורוגוואי לשעבר – שנודע ברחבי העולם כאחד המנהיגים הצנועים ומעוררי השראה בדורו, והותיר אחריו מורשת עמוקה של צדק חברתי, פשטות פילוסופית ומנהיגות נטולת יוהרה (בעולם)
אירוע חמור אירע בשבוע החולף, ודווח הבוקר (שני), כאשר אסיר מהפזורה הבדואית בנגב המרצה 45 חודשי מאסר בגין שוד, שוחרר בשוגג מבית סוהר בדרום - 11 חודשים לפני המועד | הוא הוחזר לכלא רק לאחר יומיים | משב"ס נמסר כי נציב בתי הסוהר הנחה על מינוי קצין בודק לפרשה (משטרה)