השתלחויות ללא רסן: עו"ד נקנס אישית לאחר שהכפיש את שב"ס

זעם במערכת המשפט בעקבות התנהלותו של עורך דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. במהלך דיון בעתירת אסיר המרצה 30 שנות מאסר בגין מעורבות ברצח ותכנון פעולות טרור, בחר הנתבע לזנוח את הטיעונים המשפטיים לטובת מסע הכפשות חריג נגד לוחמי שירות בתי הסוהר.

העורך דין, שייצג את האסיר, דרש למנוע את הבאתו לדיון באמצעות העברתו מהכלא, בטענה כי מדובר ב"מתקני עינויים שלא היו מביישים את המשטרים החשוכים ביותר". בכתב העתירה הטיל דופי חמור בלוחמי הארגון, וטען לקיומה של אלימות שיטתית המופנית כלפי אסירים פלסטינים.

"לא הוצגה ולו ראיה אחת"

מנגד, נציגת המדינה דחתה מכל וכל את הטענות. בדיון עלה כי זו אינה הפעם הראשונה שבה הנתבע נוקט בלשון משתלחת ומעלה האשמות גורפות ללא שמץ של הוכחה. "מדובר בהאשמות חסרות בסיס שנועדו להכפיש את לוחמי שב"ס הפועלים תחת סיכון ממשי", הבהירה המדינה.

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השופט רון סולקין, שלא נותר אדיש לדברים, מתח בפסק דינו ביקורת חריפה על הנתבע. "לא הוצגה ולו ראיה אחת שתתמוך בטענות בדבר התעללות", קבע השופט. "הכפשת אנשי שירות בתי הסוהר ללא אירוע קונקרטי, ללא זמן וללא מקום, אינה יכולה להישמע מפיו של עורך דין האמון על אמת ועל הגינות".

קנס חריג ומסר ברור

בצעד חריג ומרתיע, החליט השופט סולקין לחייב את הנתבע בהוצאות אישיות בסך 5,000 ש"ח לטובת אוצר המדינה. הקנס הוטל לאחר שהנתבע, שקיבל הזדמנות לחזור בו מדבריו, בחר להמשיך בקו התוקפני ולחזור על ההאשמות.

"בתי המשפט אינם מחויבים להשלים עם התקפות חסרות רסן", סיכם השופט, במסר חד וברור לכל באי האולם. ההחלטה מצטרפת לשורה של פסקי דין אחרונים שבהם בתי המשפט מעבירים מסר נוקב בדבר החובה לשמור על תקינות ההליכים המשפטיים ועל כבוד בית המשפט.

גורמים במערכת המשפט ציינו כי המקרה מדגים את החשיבות שבה רואים בתי המשפט בשמירה על כללי האתיקה המקצועית, ובמניעת ניצול חופש הטיעון לצורך הכפשת גורמי אכיפה ובטחון. "חופש הטיעון אינו חסינות להטחת שקרים מסוכנים", הדגיש השופט בפסק דינו.