פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום חמורים נגד שלושה תושבי העיר – שניים בני 24 ואחד בן 23 – בגין מעשים חמורים של חטיפת אדם, איומים על חייו, תקיפה אלימה וסחיטה באיומים. לפי כתב האישום, האירוע התרחש על רקע דרישת כספים בגין חוב שמעולם לא היה קיים.

עניין זה החל כשנה קודם לכן, כאשר המתלונן ניהל משא ומתן למכירת רכבו עם מכר של אחד הנאשמים (בן 23). העסקה לא יצאה לפועל, והצדדים נפרדו ללא כל התחייבות כספית או חוב ביניהם. אולם הנאשם בן ה-23 החל לפנות שוב ושוב אל המתלונן בדרישות כספיות. ימים מספר לפני האירוע המרכזי, הוא החריף את דרישותיו ותבע סכום של 10,000 שקלים "לסגירת העניין". כאשר המתלונן השיב שאין בידו את הסכום, הציע לו הנאשם להגיע לבאר שבע לקבלת הלוואה בריבית שהוא "דאג לו".

לאחר תכנון מוקדם, הגיע המתלונן לבאר שבע, והנאשם אסף אותו ברכבו מסוג יונדאי באמתלה שהם נוסעים לאסוף את כספי ההלוואה. השניים נסעו לשכונת נאות לון, שם עצר הנאשם את הרכב. אל המושב האחורי נכנס הנאשם השני (בן 24) כשבידיו חפץ הנחזה לאקדח. השניים הסיעו את המתלונן בניגוד לרצונו אל פרדס מבודד הסמוך לבית העלמין בבאר שבע.

במקום המבודד החמירה האלימות. הנאשם בן ה-23 היכה את המתלונן באגרופו בראשו, תוך שהוא צועק: "מה חשבת, שאסדר לך הלוואה? אתה מת היום". לאחר מכן לקח מידי הנאשם השני את החפץ הנחזה לאקדח, הלם בו את ראשו של המתלונן, דרך את הכת וכיוון את החפץ ישירות לעברו. המתלונן המבועת ניצל רגע של חוסר תשומת לב, נאבק עם התוקף והצליח להימלט מהרכב. הנאשם רץ אחריו כשהוא מאיים עליו באמצעות החפץ הנחזה לאקדח וקורא לו לעצור.

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השניים דרשו מהמתלונן את הקוד לפתיחת טלפונו הנייד, תוך שהם מזהירים אותו שלא יוכל לעזוב עד שישלם את הסכום הנדרש. הנאשמים הבהירו לו כי הטלפון שלקחו ממנו מפחית 2,000 שקלים מה"חוב", ועליו להשלים עוד 8,000 שקלים.

לאחר מכן הסיע הנאשם בן ה-23 את המתלונן אל מחוץ לתחומי באר שבע, בכביש 25. במהלך הנסיעה המשיך להטיל עליו אימה ואמר: "זהו, היום אתה מת, אין לך מה לעשות". כשהגיעו לצומת תפרח ועצרו ברמזור אדום מאחורי טנדר, שאל המתלונן האם הוא מתכוון לפגוע בו, ונענה: "אל תדאג, מקסימום תקבל דקירות ברגליים או יריות".

באותו רגע קיבל המתלונן החלטה נועזת – פתח את דלת הרכב והחל להימלט. החוטף ניסה לאחוז בו בכוח, ובתוך כך איבד שליטה על הרכב, לחץ על דוושת הגז והתנגש בחלקו האחורי של הטנדר שעמד לפניו. המתלונן הצליח להשתחרר, רץ לעבר תחנת אוטובוס סמוכה, ביקש עזרה מעובר אורח והזעיק באמצעות מכשירו את המשטרה.

לאחר התאונה, הזעיק החוטף למקום את הנאשם השלישי (בן 24) שהגיע ברכב אאודי. השניים רצו לעבר המתלונן ועובר האורח, שנאלצו להסתתר מפניהם עד שנמלטו מהמקום. ניידת משטרה שהוזנקה למקום עצרה את הנאשם הראשון ברכבו, אך כשנשאל לזהותו, הוא התחזה לאחיו ומסר את פרטיו האישיים של האח בניסיון להתחמק ממעצר.

מכתב האישום עולה עוד, כי לאחר שניידות המשטרה עזבו את הזירה, חזר הנאשם השלישי לתחנת האוטובוס כשטלפונו הנייד של המתלונן בידו, ואיים עליו שאם ברצונו לקבל בחזרה את המכשיר, עליו לבטל מיידית את התלונה במשטרה. בהמשך אף מחק את כל תוכן המכשיר והשתמש בו לצרכיו האישיים.

גם לאחר מעצרם, לא חדלו הנאשמים מניסיונות השפעה: בעת שהייתם בתחנת משטרת ימ"ר נגב, ניסו הנאשמים להדחות את הנאשם השני בחקירה ולהניא אותו מלמסור הודעה או לשתף פעולה עם החוקרים, תוך שאיימו עליו כי "כולם יודעים שפתחת עלינו" וכי אם יפליל אותם הם "ייכנסו לבית סוהר לכל החיים עליו".

בתום חקירה מקיפה של ימ"ר נגב, הגישה עורכת הדין הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום כתבי אישום חמורים. לנאשם המרכזי (23) מיוחסות עבירות של חטיפה לשם רצח או סחיטה, סחיטה באיומים, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, הדחה בחקירה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. לנאשם השני מיוחסות עבירות חטיפה, סחיטה באיומים ותקיפה, ואילו לנאשם השלישי (24) מיוחסות עבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה את מעצרם של המעורבים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.