בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב | השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)
חקירתו של ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן, שנחשד באיומים כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסתיימה - וכפי המסתמן לא יוגש נגדו כתב אישום על סחיטה באיומים | ארגמן איים לחשוף מידע אישי אם נתניהו יפעל בניגוד לחוק (אנשים)
עשרות חברים בארגון הפשע של משפחת אבו לטיף - ובהם ראש הארגון ושותפיו - נעצרו בפשיטת ענק, שעליה פיקדו המפכ"ל דני לוי, מפקד מחוז הצפון מאיר אליהו ומפקד להב ניצב מני בנימין | לפי החשד, הם מעורבים בהשתלטות על מכרזי מדינה בהיקף של מאות מיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות של סחיטה באיומים, סחיטה בכוח וביצוע אירועי אלימות וירי (משטרה)
לאחר חקירה סמויה בחודשים האחרונים בחשד לעבירות סחיטה ואלימות קשות, לצד ביצוע עבירות מרמה, הונאה, מיסוי והלבנת הון, פשטו הבוקר (שני) כוחות ימ"ר מרכז על בתיהם של החשודים ברמלה | המשטרה תגיש בצהריים בקשה להארכת מעצרם (חדשות, משטרה)