יו"ר ש"ס זועם: "תמצאו לי מה בן גביר עשה לחרדים״

יו"ר ש"ס אריה דרעי כינס היום (שני) בבית ש"ס ישיבה חריגה בהשתתפות יועצי חברי הכנסת של המפלגה, וכן מנכ"ל המפלגה ח"כ חיים ביטון, במטרה לשמוע מהם על המצב בשטח הש"סי ולהיערך לקראת הבחירות הקרובות. הישיבה התקיימה על רקע הביקורת הציבורית המופנית כלפי המפלגה בסוגיות שונות, ובעיקר בעקבות חששות מזליגת קולות למפלגתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הישיבה נועדה לאפשר ליו"ר ש"ס לקבל תמונת מצב מדויקת מהשטח דרך יועצי חברי הכנסת, שנמצאים במגע יומיומי עם הציבור. המהלך מעיד על הרצינות שבה מתייחסת ש"ס לאתגרים הפוליטיים העומדים בפניה לקראת מערכת הבחירות.

"תמצאו לי דבר אחד שבן גביר עשה"

בתגובה ולחשש מזליגת קולות למפלגתו של בן גביר, הגיב דרעי בחריפות: "אם מישהו ימצא לי דבר אחד שעשה בן גביר למען הציבור החרדי שיבוא אלי לספר לי. בחור ישיבה חרדי צריך לדעת - ש"ס היא הבית שלו, היא היחידה שנלחמת בשבילו".

יצויין עוד, כי גורמים במערכת הפוליטית הגיבו לטענות הרווחות ברחוב החרדי, לפיהן בן גביר "יודע לעמוד על שלו מול היועצת המשפטית לממשלה", כביכול בניגוד לנציגים החרדים. לדבריהם, מדובר באחיזת עיניים שאינה מחזיקה מים. על פי אותם גורמים, הפער נובע מכך שבן גביר עוסק לרוב בנושאים שקל להרים סביבם קמפיינים תקשורתיים מהדהדים - כמו סוגיית הבדואים בנגב או הנשק במגזר הערבי.

בפועל, כך הוסבר, מי שעוקב וקורא את האותיות הקטנות מגלה שגם השר לביטחון לאומי נשמע בסופו של דבר להנחיות היועמ"שית בכל העניינים. מנגד, המפלגות החרדיות עוסקות בנושאים קיומיים שנמצאים בכל בית חרדי, שם גם אי אפשר לייפות את המציאות באמצעות קמפיין. וגם, לתפיסתן, עדיף תמיד לומר לציבור את האמת מאשר לטשטש אותה.

המורכבות סביב חוק הגיוס

דרעי התייחס גם לביקורת המופנית כלפי המפלגה בסוגיית חוק הגיוס, הן מצד תלמידי הישיבות והן מצד המצביעים המסורתיים. "ש"ס זה לא עוד מפלגה. צריך לאזן בין הקהלים שלנו ולכן אנחנו פועלים ברגישות יתר", הסביר יו"ר המפלגה.

"אין פה אחד שאין לו במשפחה מישהו שהיה או נמצא עכשיו בצבא. יש לנו הערכה עצומה לחיילים, לכן לא תמיד אנחנו מגיבים כפי שאנשים כאלה ואחרים היו רוצים", הוסיף דרעי. דבריו משקפים את המורכבות הייחוסית של ש"ס כמפלגה המייצגת קהלים שונים - הן את הציבור החרדי והן את הציבור המסורתי.

כזכור, במהלך שמחת שבע ברכות לבתו של יוסף חיים כלף, מקורבו של יו"ר ש"ס, נשא חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי שמואל בצלאל, דברי גיבוי מיוחדים לנציגים החרדים בעניין חוק הגיוס.

"הרב אריה מוסר את נפשו למען הציבור", הכריז הגר"ש בצלאל בפני המשתתפים. "יש טענות - למה הוא עושה ככה? יעשה ככה. אני באתי לכאן לכבודו, לחזק אותו, להגיד לו יישר כוחך, ולהכיר לו טובה. שימשיך בשאגת אריה בעזרת השם, להוביל את עולם התורה, שהולך ומתרבה".

"אני לא מודאג"

לשאלה האם ש"ס תיפגע פוליטית בבחירות, השיב דרעי בביטחון: "אני לא מודאג, בסוף ש"ס תביא את המספרים שהיא צריכה. אין עוד מפלגה שעשתה ועושה למען המצביעים שלה כמו ש"ס".

דבריו של יו"ר ש"ס משקפים ביטחון בכך שגם במערכת הבחירות הקרובה הציבור החרדי והמסורתי יצביע למפלגות הפועלות על פי הוראות גדולי ישראל, למרות האתגרים הפוליטיים. הישיבה החריגה שכינס עם יועצי חברי הכנסת מעידה על כך שהמפלגה נערכת בקפידה לקראת מערכת הבחירות הקרובה, תוך ניסיון להבין את מצב הרוח בשטח ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה.