"נמלטתי": הנהגת שדרסה בהפגנה - התיישבה לראיון פתוח

שלושה ימים לאחר התקרית החמורה בצומת גהה, בה נפגע באורח קשה קשיש בן 93 במהלך הפגנה, מתפרסמת לראשונה גרסתה המלאה של הנהגת החשודה בדריסה. תושבת קלנסווה בת 22 מציגה תמונה דרמטית של אירוע שיצא משליטה: "הותקפתי, חששתי לחיי ולא הבחנתי בנפגע".

הנהגת, שעשתה את דרכה חזרה מלימודיה, נקלעה לחסימות הכבישים בצומת גהה בעקבות ההפגנות שהתקיימו במקום. לדבריה, היא עמדה בפקק התנועה במשך למעלה משעה וחצי, מבלי שהייתה מודעה מראש לקיומה של המחאה בנתיב נסיעתה.

"המפגינים הקיפו את הרכב והלמו עליו"

לטענתה של הנהגת, בשלב מסוים החלו מפגינים להתגודד סביב רכבה והמצב יצא מכלל שליטה. לדבריה, המפגינים הקיפו את הרכב, הלמו עליו ואף התיישבו על מכסה המנוע. כאשר פתחה את חלון הרכב וביקשה בכבוד שיפנו את הדרך, זיהו לטענתה את מוצאה, והחלו להשמיע כלפיה קריאות קשות ובהן "מחבלת".

הנהגת טוענת כי בשלב זה שלפה גז פלפל כדי להרחיק את ההמון. לדבריה, היא ספגה אגרוף בפניה מאחד הנוכחים, ובהמשך נדחפה וספגה מכות בחזה ובכתף כתוצאה מטריקת דלת הרכב עליה.

רגע הפגיעה: "שמעתי 'בום' ואז עצרתי"

על פי גרסתה, מתוך תחושת סכנה וחשש מלינץ', היא ריססה גז פלפל באוויר, נכנסה חזרה לרכבה ונמלטה מהמקום בנסיעה. לטענתה, כלל לא הבחינה בקשיש בן ה-93 שעמד בדרכה: "אם הייתי רואה אותו, הייתי בורחת ימינה או שמאלה. פשוט נסעתי. לא ראיתי שיש בן אדם בצד. שמעתי 'בום' ואז עצרתי".

מיד לאחר שהתרחקה מההמון, פנתה הנהגת מיוזמתה לכוחות המשטרה ודיווחה על התקרית. היא נחקרה באזהרה בחשד לתקיפה, גרימת חבלה, הפרת תקנות התעבורה ומטרד לציבור. בתום חקירתה, היא שוחררה בתנאים מגבילים.

"מאוד מצטערת, רציתי לצאת משם"

בריאיון שהעניקה לערוץ i24NEWS, הביעה הנהגת צער על הפגיעה בקשיש, שכאמור נפצע באורח קשה: "אני פגעתי פה במישהו, אני לא מרגישה טוב עם זה וזה מאוד קשה לי נפשית. אני מאוד מצטערת, פשוט רציתי לצאת משם".

עורך הדין אמיר נטור, המייצג את הנהגת, מסר בתגובה: "מה שנעשה בעניינה של מרשתי הינו לינץ' תקשורתי שאין לו כל אחיזה במציאות. די לצפות בסרטונים ולהבין שהיא הקורבן ולא האשמה, הותקפה בברוטליות והייתה מוקפת בקהל שהלחיץ, הבריח ותקף. כל מעשיה היו להימלט מהמקום בבטחה, עצם שחרורה המיידי מדבר בעד עצמו".