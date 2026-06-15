נתניהו מקדם הפסקת מעצרים - והאברכים זועמים ומתנגדים

מימין: עולם התורה, משמאל: נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, יונתן סינדל/Flash90 )

יוזמה דרמטית מקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים אלו: הפסקה מוחלטת של מעצרי העריקים מהמגזר החרדי. המהלך, שנחשף היום (שני) ב-i24NEWS, מגיע בעקבות לחצים כבדים מצד ההנהגה הרוחנית החרדית, כאשר לטענת הערוץ מדובר בדרישה מבית האדמו"ר מבעלזא ומביתו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש.

נתניהו קיים שיחות דחופות בעניין והנחה את מזכיר הממשלה יוסי פוקס לפעול מיידית לקידום ההליך. המתווה המסתמן הוא חקיקת בזק מזורזת שתעבור כהוראת שעה זמנית, עוד לפני פיזור הכנסת הצפוי במהלך החודש הבא. רקע: הפגנות הענק שהסעירו את הארץ התערבותו של ראש הממשלה מגיעה על רקע מתיחות שיא ברחוב החרדי. ביום חמישי האחרון יצאו מאות מפגינים הנמנים על 'הפלג הירושלמי' להפגנות ענק סוערות ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של בחורים עריקים. המוחים חסמו שורה ארוכה של כבישים בינעירוניים וצירי תנועה מרכזיים, דבר שחולל כאוס תחבורתי מוחלט. נעצר הנהג שדרס בחור ישיבה בהפגנת הפלג; זה מה שטען בחקירה שלו קובי רוזן | 15:14 כביש 6 נחסם לחלוטין באזור מנהרת חדיד לשני הכיוונים, לצד חסימות ממושכות בכביש 1 באזור מחלף גנות למערב, ובכביש 4 בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. תנועת הרכבות באזור המרכז הושבתה אף היא כליל לאחר שמפגינים חדרו באופן מסוכן לשטח המסילה. במקביל, המהומות לא פסחו על הדרום, ומפגינים חסמו את צומת נתיבות. המשטרה, שנאלצה להתמודד עם הפרות הסדר ההמוניות, עשתה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות ובכלל זה ברימוני הלם, ורק לאחר כארבע שעות של מאבק פתחה את כלל הצירים לתנועה. החסימות הממושכות הובילו גם לעימותים פיזיים ואלימים בין נהגים זועמים שנתקעו בפקקים לבין המפגינים. באירועים קשים נרשמו פגיעות בנפש כתוצאה מניסיונות של כלי רכב לפרוץ את החסימות: קשיש בן 93 נפצע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי רכב שניסה לעבור דרך מוקד ההפגנה הסמוך למחלף גהה, וצעיר בן 21 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב במחלף גנות.

הפגנות הפלג נגד מעצר תלמידי ישיבות ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

הביקורת המפתיעה: "הסנקציות כואבות יותר"

אולם חרף הדרישה לעצור את גל המעצרים, מתחת לפני השטח נרשם מתח גובר וביקורת חריפה דווקא מצד משפחות האברכים עצמן, שמתנגדות ליוזמה. הטענה המרכזית העולה מן השטח היא שרק המעצרים הם אלו שמבעירים את הרחובות ומשאירים את משבר הגיוס על סדר היום הציבורי.

משפחות האברכים, שנאנקות תחת העול הכלכלי, מצביעות בשיחה עם 'בבלי' על הפער בין חומרת הפגיעות: בעוד שמעצר עריק מסתכם לרוב בעונש של כעשרים עד שלושים יום בלבד בכלא הצבאי, הסנקציות הדרקוניות המוטלות עליהן - דוגמת ביטול סבסוד במעונות יום ושלילת הזכאות להגרלות דירה בהנחה - הן בעייתיות הרבה יותר ופוגעות במטה הלחם היומיומי של המשפחות בצורה קשה ואנושה.

בקרב האברכים חוששים כי הפסקת המעצרים תהווה סוג של אקמול זמני שיפעל לרעתם. לטענתם, אם אכן יפסקו המעצרים ויישארו רק הסנקציות הכלכליות, הרי שמהר מאוד הציבור הכללי, התקשורת והמערכת הפוליטית יחזרו לשגרת יומם, והמצב החמור של משפחות האברכים יידחק לשוליים ויישכח לחלוטין.

לפיכך, מנקודת מבטן של המשפחות הנפגעות, דווקא המשך המעצרים והמשך ההפגנות הסוערות והכאוס ברחובות סביב כל עצור, הם הדבר היחיד שמאלץ את מקבלי ההחלטות להמשיך לעסוק בנושא, בתקווה שאולי הלחץ התמידי על סדר היום יביא בסופו של דבר למציאת פתרון אמיתי להסרת הסנקציות.