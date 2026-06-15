נעצר הנהג שדרס בחור ישיבה בהפגנת הפלג; זה מה שטען בחקירה שלו

התפתחות משמעותית בחקירת הדריסה בכביש 1: המשטרה עצרה הבוקר (שני) נהג בדואי בן 20, תושב הדרום, בחשד שפגע בבחור ישיבה בן 20 במהלך הפגנת הפלג הירושלמי ביום חמישי האחרון סמוך למחלף בן שמן.

כזכור, האירוע התרחש בעת שמפגיני הפלג הירושלמי חסמו את כביש 1 במחאה נגד מעצר בחורי ישיבות. בחור הישיבה נפגע מרכב שעבר במקום, והנהג המשיך בנסיעתו מבלי לעצור.

בחקירתו במשטרה, מסר הנהג החשוד כי "דפקו לי על הרכב, נלחצתי ונתתי גז". לטענתו, הוא חש בסכנה כאשר המפגינים הקיפו את רכבו, ומתוך לחץ האיץ בנסיעה.

בתום החקירה הראשונית, שוחרר הנהג בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת. יצוין כי ל'כיכר השבת' נודע כי בחור הישיבה שנפגע בתאונה אינו משתף פעולה בשלב זה עם החוקרים, דבר המקשה על התקדמות החקירה.

אחד משני מקרי דריסה באותו יום

האירוע בכביש 1 היה אחד משני מקרי דריסה שהתרחשו בתוך פחות משעה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי ביום חמישי. במקרה השני, בצומת גהה, נהגת בת 22 מקלנסווה פגעה בהולך רגל בן 93 והמשיכה בנסיעתה.

הנהגת נחקרה ביום שישי באזהרה בתחנת המשטרה בני ברק-רמת גן, ובתום החקירה שוחררה בתנאים מגבילים. לטענתה, היא נלחצה והמשיכה בנסיעה מאחר שחששה מהמפגינים החרדים ופחדה כי יבצעו בה לינץ'.