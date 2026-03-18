ערב ראש חודש הוא היום האחרון של החודש העברי, המהווה יום מסוגל במיוחד לתפילה ותחנונים. במהלך יום זה נוהגים רבים לומר את תפילת יום כיפור קטן, תפילה מיוחדת הכוללת וידוי ותחנונים לכפרת עוונות. היום זכה למעמד מיוחד במסורת היהודית כעת רצון לקבלת תפילות, ומאמינים רבים מנצלים אותו לשפוך שיח ולהעתיר לישועות אישיות וכלליות.

בקרב הציבור החרדי והדתי נהוג להגיע בערב ראש חודש למקומות קדושים ולציוני צדיקים. מאות ואלפי מתפללים נוהרים למירון לציון הרשב"י, לטבריה לקבר השל"ה הקדוש, ולמקומות נוספים. במהלך ערב ראש חודש סיון, למשל, רבבות פקדו את ציון השל"ה הק' בטבריה, שם נהוג לומר את תפילת השל"ה המיוחדת לחינוך הילדים. גם בערב ראש חודש חשון, בסיום בין הזמנים של חודש תשרי, נרשמה נוכחות רבתי במירון.

מוסדות חינוך ותנועות נוער מקיימים בערב ראש חודש עצרות תפילה מיוחדות. בערב ראש חודש אדר התקיימה עצרת תפילה מרשימה בהשתתפות למעלה מאלף ילדי תשב"ר, שהתאספו לזעוק לישועה ורחמים ולהתפלל על השבת החטופים. עצרות אלו משלבות תפילות, תחנונים ופיוטים מיוחדים, ומהוות חוויה רוחנית משמעותית עבור המשתתפים.

במקביל לתפילות והעצרות, ערב ראש חודש מלווה גם במנהגים נוספים. החזנים והמנגנים מקפידים להכריז על הכניסה לחודש החדש במנגינות מיוחדות. לייזר ברוק, למשל, הציג את הכרזת חודש שבט במנגינות החודש המסורתיות, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות. ההכרזה על החודש החדש מתקיימת בבתי כנסת רבים, ומהווה חלק בלתי נפרד מהאווירה הרוחנית של היום.

היום מקבל משמעות מיוחדת בתקופות של צרה וצורך בישועה. בתקופה הנוכחית, עם מצבה הביטחוני של ישראל, ערב ראש חודש הפך למוקד של תפילות המוניות לשלום החטופים, לניצחון צה"ל ולישועת עם ישראל. המתפללים מנצלים את היום המסוגל כדי להעתיר לבורא על נפשם ועל עתיד העם.

המנהג לצום בערב ראש חודש, המכונה "יום כיפור קטן", נהוג בעיקר בקרב יחידי סגולה וקבוצות מיוחדות. הצום מלווה בתפילות מיוחדות, קריאה בתורה ואמירת סליחות. מנהג זה התפתח במהלך הדורות כדרך לכפרה ולטהרה רוחנית לקראת תחילת החודש החדש, ומהווה הזדמנות לחשבון נפש ולתיקון מעשים.