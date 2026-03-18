מאפיית הצבי בבני ברק

מאפיית הצבי היא מאפייה ותיקה הממוקמת בבני ברק, העיר החרדית המרכזית בישראל. המאפייה משרתת את תושבי האזור ומהווה חלק מהנוף המסחרי המקומי של העיר. כמו מאפיות רבות אחרות בבני ברק, גם מאפיית הצבי מציעה מגוון מוצרי מאפה ומשמשת כנקודת מפגש לתושבי השכונה.

המאפייה זכתה לתשומת לב תקשורתית מיוחדת במהלך מבצע שאגת הארי, כאשר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מגדולי הפוסקים בדורנו, נקלע אליה בזמן ירי טילים מאיראן. האירוע המיוחד תועד והפך לסיפור מעורר השראה על הכרת הטוב, צניעות ויחס בין אדם לחברו. על פי התיעוד, הרב זילברשטיין סירב לשבת בממ"ד כל עוד נשים וילדים עומדים, והמתין בתור לקופה יחד עם שאר הלקוחות לאחר שהאזעקה הסתיימה.

הנהג ר' דוד צביון, שליווה את הרב זילברשטיין באותו אירוע, תיאר את הרגעים המרטיטים בממ"ד של המאפייה, כולל ניגון שנשמע במהלך האזעקה. הסיפור המלא כלל גם שיעור מאלף בנושא יחסים בין אנשים, שהסתיים בצורה בלתי שגרתית כאשר חבר המועצה עמד בתור לקופה יחד עם שאר הלקוחות.

האירוע במאפיית הצבי הפך לדוגמה לאופן שבו גם ברגעי חירום ומתח, ניתן לשמור על ערכים של כבוד הבריות והכרת הטוב. הסיפור תועד בתקשורת החרדית והפך לנושא לדיון ציבורי על התנהגות ראויה בזמן משבר.

המקרה ממחיש כיצד מקומות יומיומיים כמו מאפייה שכונתית יכולים להפוך לזירה לרגעים של הוד ומשמעות, במיוחד בתקופות של אתגרים ביטחוניים. התיעוד של האירוע שימש כמקור להשראה עבור רבים מהקוראים והצופים.