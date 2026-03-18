הגר"י זילברשטיין במאפיית הצבי ( צילום: מערכת דברי חמד )

סיפור מופלא ומרגש כאחד התפרסם בימים האחרונים בעיר בני ברק. היה זה ביום שני האחרון, כאשר שב חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין משיעורו המפורסם בבית הכנסת 'המרכזי' ברמת אלחנן, ובשעה 21:00 בדיוק נשמעה התרעה המודיעה על ירי טילים מאיראן הצפוי בדקות הקרובות. הרב שהיה ברחוב כהנמן, בדרכו לביתו ברמת גן, ביקש למצוא מרחב מוגן קרוב.

המשך הסיפור המפתיע, כפי שמעיד הנהג שהסיע את הרב, ר' דוד צביון, מתלמידיו הקרובים של הגר"י, בהקלטה שהתפרסמה הבוקר בקו 'שיח יצחק' מתורתו: המרחב המוגן הקרוב ביותר היה במאפיית 'הצבי' ברחוב כהנמן, השוכנת מול שער הכניסה לשכונת 'רמת אלחנן'. ואכן תיכף ומיד עצר הנהג את הרכב, והגר"י נכנס היישר לתוככי המאפייה הבני ברקית, שם הופתעו הלקוחות לגלות את הרב נכנס כאחד האדם למאפייה, כדי לקיים מצוות 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. כשפרצה האזעקה, נכנסו כולם לחדר הממ"ד, שם עמד הגר"י זילברשטיין במשך דקות ארוכות ואמר את פרק 'יושב בסתר עליון' שוב ושוב, בניגון שובה לב מיוחד אותו נוהג לומר. הנוכחים במקום סיפרו ואמרו: "אין דבר יותר מרגיע מאשר 'להיתקע' באזעקה כשטילים מפחידים מעל ראשך, בחדר ממ"ד יחד עם אחד מגדולי הדור, זה עצמו השרה עלינו אווירה של רוגע ושלוות הנפש".

עוד העידו, כי כאשר המוכר הציע את הכסא עליו ישב והגישו להגר"י, סירב הגר"י בכל תוקף, והצביע על נשים שעמדו בסמוך עם ילדיהן, ואמר שהן קודמות לו, ונשאר לעמוד על רגליו בכל משך האזעקות...

כשניתן האות לצאת, יצא הגר"י מהמאפייה, בעודו מוקף בהמונים שביקשו לנצל את הרגעים להתברך מפה קדשו ברחובה של עיר, ללא הצורך לקבוע תור ולהמתין בקבלת הקהל הידועה בבית מדרשו.

אך הנה, לפתע, עצר הגר"י מלכת, ושב למאפיה, וביקש מנהגו הרב צביון שיכניס לו כמה דברי מאפה לתוך שקית, בכדי לשלם ולקנות. כשנשאל הרב האם צריך דבר מה מסוים, השיב הגר"י זילברשטיין בפשטות: "איני צריך לקנות, אבל משום הכרת הטוב הנני רוצה לקנות. הרי נכנסנו למקום, הוא נתן לנו אפשרות נוחה להתמגן כאן בשעת האזעקה, הרי צריך להכיר טובה ולקנות כאן משהו".

וכך עמד אחד מגדולי הדור, החותך ומכריע מדי יום בשאלות של נפשות ממש, כאחד האדם בתור במאפיית הצבי הבני ברקית, וקנה כמה דברי מאפה, בעודו מוציא את ארנקו האישי ומשלם בעצמו. ככה. כפשוטו ממש. רגעים שהונצחו ותועדו מכל עבר בהתרגשות ובהתפעלות, על ידי הנוכחים במקום שעמדו נפעמים מגודל עוצמת המידות וטהרת הלב שנגלתה לנגד עיניהם.

הסיפור היכה גלים ברחבי העולם התורני, וכדבריו של הרב צביון בקו 'שיח יצחק': "זה לא ייאמן, שלמרות כל ההמולה שהייתה סביב הרב בשעת מעשה, כולם נדחקו לקבל ברכות ואף לשאול שאלות, ובכל זאת הרב הצליח וזכר לשים לב לפרטים הקטנים האלה של הכרת הטוב, ולמרות שלא היה צריך באמת את מה שקנה".