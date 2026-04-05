אזעקה - מערכת ההתרעה בישראל

אזעקה היא צפירת חירום המושמעת בישראל בעת אירועי ביטחון חריגים, בעיקר במהלך שיגורי טילים וכטב"מים לעבר שטח המדינה. מערכת ההתרעה מופעלת על ידי פיקוד העורף ומטרתה להזהיר את האזרחים ולאפשר להם להגיע למרחב מוגן בטרם נפילת הטיל או הכטב"מ. האזעקות מחולקות לאזורי התרעה שונים ברחבי הארץ, כאשר כל אזור מקבל התרעה בהתאם לזמן הטיסה המשוער של האיום. במהלך מבצע שאגת הארי ומבצע עם כלביא, הפכו האזעקות לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום של מיליוני ישראלים.

בתקופה האחרונה חל שדרוג משמעותי במערכת ההתרעות של פיקוד העורף. השדרוג כולל מיקוד אזורי ההתרעה המקדימה, כאשר במקום 5 אזורים רחבים, המערכת מחולקת כעת ל-21 אזורים מדויקים יותר. שינוי זה צפוי לצמצם ב-30 עד 50 אחוזים את מספר ההתראות המקדימות שלא מלוות באזעקות בפועל. עם זאת, במספר מקרים נשמעו אזעקות ללא התרעה מקדימה, כאשר בצה"ל הסבירו כי זה קורה כאשר מזהים בזמן אמת שהשיגור עלול להגיע למקומות נוספים מעבר לאזור שקיבל את ההתרעה המקדימה.

האזעקות מעוררות שאלות הלכתיות רבות, במיוחד בקרב הציבור החרדי. הרב יעקב סיני בפינת ההלכה שלו "קול סיני" עוסק באופן שוטף בשאלות כגון: האם מותר להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה כאשר נשמעת אזעקה? האם צריך לחזור ולברך על האוכל לאחר שהייה במרחב מוגן? מה הדין בברכת "המפיל" כאשר מתעוררים באמצע הלילה לאזעקה? הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בפינה "הלכה בשישים שניות" מדגיש כי קיימת חובה מהתורה להיכנס למרחב מוגן, וכי "מי שלא נכנס - דמו בראשו" על פי עקרון "ונשמרתם".

במהלך מלחמה בישראל, האזעקות נשמעות בתדירות גבוהה במיוחד. שיגורים מתימן על ידי החות'ים גורמים לאזעקות במרכז הארץ ובירושלים, כאשר הטילים הבליסטיים מיורטים בדרך כלל מחוץ לגבולות המדינה. מעזה נשמעות אזעקות בעיקר בדרום, באזורים כמו אשקלון, אשדוד והשפלה, ומלבנון באזור הצפון. האזעקות מלוות בהנחיות ברורות של פיקוד העורף לגבי זמן השהייה במרחב המוגן, כאשר בערים שונות כמו בני ברק פותחו מערכות ייחודיות להודעה על "צפירת הרגעה" המאפשרת לתושבים לדעת מתי ניתן לצאת מהממ"ד.

האזעקות משפיעות על כל תחומי החיים. במהלך נהיגה, המשטרה מנחה נהגים לעצור בצד הדרך בצורה בטוחה ולהתרחק מהרכב. במקרים מסוימים, האזעקות גרמו לתאונות דרכים, כמו במנהרה בכביש 6 שבה התנגשו רכבים והתרסק אחד מהם באופן משמעותי. בבתי כנסת ובישיבות, האזעקות מפסיקות את התפילות והלימוד, כאשר המתפללים נדרשים לעבור למרחב מוגן ולאחר מכן להמשיך מהמקום שבו הפסיקו. גם בחגים כמו פורים, הגאון רבי יצחק זילברשטיין פרסם הוראות מפורטות לגבי קריאת המגילה בזמן אזעקה.

מערכת האזעקות כוללת גם מקרים של "אזעקת שווא", כאשר מיירטים נורים לעבר מטרות חשודות שמתבררות כלא מסוכנות. במקרים אחרים, האזעקות מתריעות על חדירת מחבלים ליישובים, כמו שקרה בעלי זהב ובקריית נטפים שבשומרון. פיקוד העורף מבצע מעת לעת בדיקות צופרים, כאשר התושבים מקבלים הודעה מראש על כך שמדובר בניסוי ולא באירוע אמיתי. למרות שהאזעקות "מחרישות את האוזניים ומבהילות", הן מהוות כלי חיוני להצלת חיים ולמניעת אסונות בגוף ובנפש.