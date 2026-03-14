למעלה משבועיים אל תוך המלחמה, בפיקוד העורף פועלים למקד את אזורי ההתרעה המקדימה כדי לצמצם מצבים שבהם מתקבלות התראות מקדימות ללא אזעקות. השינוי יכנס לתוקף בימים הקרובים.

איך זה יעבוד? במערכת פיקוד העורף יגדילו את אזורי חלוקת הפוליגונים כך שניתן יהיה להפעיל התראות מקדימות באופן מצומצם על פי אזורי ההגנה, כדי שיהיה אפשר להכניס פחות אנשים למרחב המוגן בכל פעם.

השדרוג שייכנס לתוקף בימים הקרובים יפצל את ההנחיה המקדימה מ-5 אזורים ל-21 אזורים שונים. על פי הערכות, זה יצמצם ב-30 עד 50 אחוזים, התראות מקדימות ללא אזעקות.

בפיקוד העורף אומרים שאחרי שבועיים של למידה, הצליחו לדייק את המערכת, וכי אין פשרות בכל הקשור לשמירה על חיי אדם. ההנחיה המקדימה תישלח כרגיל לטלפון הנייד והשינוי הוא לטובת המערכת עצמה.