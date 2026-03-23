אין לו בושה

תושב ירושלים נעצר בתל אביב בגלל מה שעשה בזמן האזעקה | תיעוד

בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב ירושלים בחשד שניצל אזעקה, פרץ לדירה וגנב מחשב נייד | החשוד נעצר והמחשב נתפס ברשותו | בתום החקירה הוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים (משטרה)

החשוד בעת יציאתו מהבניין לאחר הגניבה (צילום: דוברות המשטרה)

בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, הפועלים נגד עברייני רכוש ומגבירים את פעילותם בזמן אזעקות, הבחינו בשעות הצהריים ביום שלישי שעבר, בתום סמוך לכיכר המדינה בתל אביב, באדם שעורר את חשדם לאחר שהחל לרוץ ולהסתתר.

הבלשים ניגשו לבדוק את החשוד והבחינו כי ברשותו מחשב נייד מתקדם. כאשר התבקש להציג כי המחשב שייך לו, הבחינו השוטרים כי על גבי המסך מופיע שם שאינו תואם את פרטיו.

מבדיקה מהירה ופעולות חקירה שבוצעו במקום, אותר בעל המחשב, תושב רחוב משה שרת בתל אביב, אשר מסר כי בעת שנשמעה אזעקה ירד למקלט הבניין, ובמהלך זמן זה, על פי החשד, נכנס החשוד לדירתו וגנב את המחשב.

מעצרו של החשוד והמחשב הגנוב (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד, תושב ירושלים בן 58, נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה, בסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת, ואמש הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב נגדו כתב אישום חמור בעבירות של התפרצות לדירה וגניבה.

עם הגשת כתב האישום ביקשה המשטרה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. המחשב שנגנב אותר והושב לבעליו.

