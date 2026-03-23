תושב ירושלים נעצר בתל אביב בגלל מה שעשה בזמן האזעקה | תיעוד

בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, הפועלים נגד עברייני רכוש ומגבירים את פעילותם בזמן אזעקות, הבחינו בשעות הצהריים ביום שלישי שעבר, בתום אזעקה סמוך לכיכר המדינה בתל אביב, באדם שעורר את חשדם לאחר שהחל לרוץ ולהסתתר.

הבלשים ניגשו לבדוק את החשוד והבחינו כי ברשותו מחשב נייד מתקדם. כאשר התבקש להציג כי המחשב שייך לו, הבחינו השוטרים כי על גבי המסך מופיע שם שאינו תואם את פרטיו.

מבדיקה מהירה ופעולות חקירה שבוצעו במקום, אותר בעל המחשב, תושב רחוב משה שרת בתל אביב, אשר מסר כי בעת שנשמעה אזעקה ירד למקלט הבניין, ובמהלך זמן זה, על פי החשד, נכנס החשוד לדירתו וגנב את המחשב.