שוטרי מחוז מרכז בשת"פ עם לוחמי מג"ב איו"ש ויחידת העילית 'מצדה' של שב"ס הצליחו לחשוף ולעצור לפנות בוקר בכפר עקב שני חשודים במעורבות בהתפרצות לדירה בראשון לציון ממנה נגנבה כספת אשר הכילה מעל מיליון שקלים וזהב | בצהריים יובאו ע"י השוטרים לבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם (משטרה)
בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)
שוטרי הסיור של משטרת מסובים עצרו שני שוהים בלתי חוקיים בגבעת שמואל ותפסו ברשותם מגוון כלי פריצה, כאשר אחד מהם חבש כיפה ורודה | בתום חקירה מהירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים (חדשות)
אדם שהגיע לקריית שמונה, כדי לבדוק את מצב בית אמו המפונה, נתקל בפורץ שהתחבא בתוך ארון הבגדים וקפץ מחלון הבית עם זיהויו | בתום מצוד של שוטרי המחוז הצפוני, אותר החשוד כשהוא על אוטובוס בדרכו לעזוב את העיר, והוא נעצר | צפו (משטרה)