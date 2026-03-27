14:14 - חיזבאללה יורה במקביל לאיראן: אזעקות בנהריה והסביבה.

14:11 - במקביל לאזעקות בדרום - שיגור למרכז. בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים שומרון, שרון, דן, ירקון, השפלה, שפלת יהודה, לכיש.

14:07 - אזעקות בדרום הארץ.

14:01 - שיגור נוסף מאיראן לעבר דימונה, הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה; אזעקות צפויות בקרוב.

13:57 - דיווח ראשוני באיראן על חיסולו של אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה, שמונה רק לאחרונה לתפקידו אחרי חיסולו של קודמו בתפקיד, מוחמד פאכפור, במבצע שאגת הארי.

13:42 - שר הביטחון ישראל כ"ץ בתום הערכת מצב: "רה"מ ואני הזהרנו את משטר הטרור האיראני להפסיק את ירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל. למרות האזהרות הירי נמשך - ולכן תקיפות צה"ל באיראן יעלו מדרגה ויתרחבו למטרות ותחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית והפעלת אמצעי הלחימה נגד אזרחי ישראל".

13:41 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע; ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

13:38 - השיגור מאיראן יורט; ב"ה אין נפגעים.

13:29 - אזעקות בירושלים, בית שמש, שומרון, השפלה ומרכז הארץ.

13:23 - זוהו שיגורים מאיראן; התרעות צפויות באזורים שפלת יהודה, לכיש, דן, ירקון, השפלה, ירושלים, יהודה, ים המלח, בקעה, שומרון.

13:12 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע בצפון.

13:10 - במסגרת גל תקיפות נרחב שהושלם במהלך הלילה בטהרן: צה"ל תקף עשרות תעשיות צבאיות, אתרי שיגור וחיילים ממערך הטילים

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

12:50 - במהלך הלילה, קצין לוחם ולוחם צה"ל נפצעו באורח קשה כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך היתקלות בדרום לבנון.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

12:12 - פיקוד העורף מודיע על סיום אירוע חדירת הכטב"מ בצפון.

12:02 - האזעקות בעקבות חדירת הכטב"מ מתרחבות לגליל העליון.

11:57 - אזעקה בקו העימות בעקבות חדירת כטב"מ מלבנון.

11:40 - כוחות צה״ל מאוגדת יהודה ושומרון עצרו במהלך השבוע כ-80 מבוקשים והחרימו כ-100 אלף שקלים המיועדים לטרור

במהלך השבוע האחרון, כוחות צה״ל מאוגדת יהודה ושומרון השלימו עשרות פעילויות התקפיות, בהן נעצרו מבוקשים, הוחרמו אמצעי לחימה ותוחקרו חשודים.

הכוחות עצרו כ-80 מבוקשים ו-40 מסיתים, בניהם מפעילי מטענים, זורקי אבנים ובקת״בים, ומבוקשים שקידמו מתווי טרור במטרה לפגע.

בפעילויות הסריקה, הכוחות החרימו מספר נשקים חמים, מסוג ‘M4’, ‘M16’, שוטגאן, נשק ציידים ואקדחים. בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו יותר מ-100 רחפנים ויותר מ-100 אלף שקלים המיועדים לטרור.

כוחות צה״ל ממשיכים לפעול בהגנה ובהתקפה, באכיפת החוק והסדר בכדי לשמור על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ותושבי הגזרה בפרט.

11:20 - סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת על שיגור כטב"מים לעבר "מטרות אמריקניות בריאד".

10:51 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע; ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

10:44 - השיגור מאיראן לעבר דרום הארץ - יורט; ב"ה לא התקבלו דיווחים על נפגעים.

10:40 - אזעקות הופעלו בנגב, אזור ים המלח ויהודה בעקבות השיגורים מאיראן.

10:30 - שיגורים מאיראן; אזעקות צפויות בדרום הארץ, אזור ים המלח ונתיבות.

10:31 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע בצפון.

10:20 - אזעקות בצפון בעקבות ירי רקטות וחדירת כטב"ם מגבול לבנון.

10:00 - הפגיעה במערך הימי נמשכת: צה״ל תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן ומספן המודיעין של חיל הים, תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים של משטר הטרור האיראני שהוקם בעיר יזד.

האתר שימש לתכנון, פיתוח, הרכבה ואחסון של טילים מתקדמים המיועדים לשיגור מכלי שיוט, צוללות ומסוקים לעבר מטרות ימיות ניידות ונייחות.

מדובר באתר בו מפותחים מרבית הטילים והמוקשים הימיים על ידי כוחות חיל הים האיראני.

תקיפה זו מתווספת לחיסול צמרת חיל הים של משמרות המהפכה, ומהווה פגיעה קשה ביכולת הייצור של כוחות חיל הים.

"צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", מסר דובר צה"ל.

09:40 - איראן ממשיכה לתקוף את מדינות ערב. משרד ההגנה של סעודיה מעדכן כי הלילה יירטו 7 כטב"מים.

09:25 - רשות האוכלוסין וההגירה עדכנה כי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" נכנסו לישראל דרך כלל המעברים 172,782 ישראלים, בעוד שבאותה תקופה יצאו מהארץ 131,310 ישראלים.

09:10 - לאורך הלילה: צה"ל תקף אתרי ייצור טילים בליסטיים ומערכות הגנה אוויריות ברחבי איראן

בתקיפות שבוצעו ברחבי טהרן, צה"ל תקף תשתיות ואתרים ששימשו את המשטר לייצור אמצעי לחימה, בדגש על אתרי ייצור טילים בליסטיים.

במערב איראן, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לאורך כל הלילה את מערכי האש של משטר הטרור האיראני. בין המטרות שהותקפו, משגרים ואתרי אחסון טילים המהווים איום על מדינת ישראל.

"צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה לפגיעה במערך הטילים הבליסטיים של המשטר, במטרה לצמצם את היקפי הירי לעבר אזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.

08:45 - משרד הבריאות עדכן כי מתחילת מבצע "שאגת הארי" פונו לבתי החולים 5,492 נפגעים, מהם 116 עדיין מאושפזים. לפי הנתונים, אחד מהפצועים הוגדר במצב אנוש, 16 במצב קשה, 24 במצב בינוני, 74 במצב קל, ואחד נוסף נמצא בהערכה רפואית.

עוד נמסר כי ביממה האחרונה התקבלו בבתי החולים 261 נפגעים. מהם אחד במצב אנוש, אחד במצב קשה, שמונה במצב בינוני, 226 במצב קל, 24 נפגעי חרדה, ואדם נוסף בהערכה רפואית.

08:10 - דיווח בפייננשל טיימס: איחוד האמירויות הערביות דוחפת להקמת כוח צבאי בינלאומי שמטרתו לפתוח את מיצר הורמוז.

07:45 - דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי אחד הכפרים בדרום לבנון, ומסר כי בעקבות פעילות חיזבאללה באזור, הצבא צפוי לפעול נגד יעדי הארגון בכפר. בהודעה נקראו התושבים להתפנות מיד מבתיהם ולנוע צפונה, מעבר לנהר זהראני.

07:32 - פיקד העורף מודיע על סיום האירוע בצפון.

07:22 - אזעקות בקריית שמונה והסביבה.

סיכום חדשות הלילה:

בסביבות השעה 01:40 זוהו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ והשומרון, ובהמשך הופעלו אזעקות בעשרות יישובים בגוש דן, בשפלה ובשרון. מעט לאחר מכן נשמעו הדי פיצוצים במרכז, לאחר שיגור טיל בעל ראש קרב מתפצל.

בהמשך הלילה הופעלו אזעקות גם בצפון, בין היתר במלכיה, מטולה, קריית שמונה ומרגליות.

במקביל לירי, דווח על פיצוצים במספר ערים באיראן, בהן תבריז, אורמיה וכאשאן.

דובר צה״ל עדכן כי "צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן".

בלבנון דווח על תקיפה ממוקדת ברובע הדאחייה בביירות, לאחר שחיזבאללה טען לביצוע עשרות תקיפות נגד ישראל.

איראן המשיכה לתקוף גם את מדינות המפרץ: סעודיה יירטה כטב״מים, ובכוויית דווח על מתקפה משולבת של טילים וכטב״מים.

במקביל, גורמים מתווכים טענו כי איראן לא ביקשה הארכה לדד-ליין האמריקני, אך הביעה עניין עקרוני במו״מ – ללא החלטה סופית בשלב זה.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", הפנטגון שוקל לשלוח כ-10,000 לוחמים נוספים למזרח התיכון כדי להרחיב את האפשרויות הצבאיות של דונלד טראמפ.

בנוסף, ארצות הברית אישרה לראשונה שימוש בכלי שיט בלתי מאוישים במסגרת הלחימה נגד איראן.