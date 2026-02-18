בשיעור הקבוע לרופאים שמוסר חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין, תקף את קופות החולים שבוחרות לפרסם מודעות ענק בעיתונות במקום לסבסד עוד תרופות מצילות חיים עבור הפציינטים | צפו בדברים שעוררו סערת ענק בעולם הרפואה (חרדים)
משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
אלפי
ישראלים, רבים מהם מבוגרים וחולים כרוניים, תקועים בחו"ל ללא תרופות חיוניות
עקב מלאי שאזל והיעדר כיסוי ביטוחי מתאים | המצב מעמיד בסכנה את בריאותם ואף
חייהם, ומעורר קריאות דחופות למשרד הבריאות ולקופות החולים למצוא פתרונות (חדשות
בריאות)