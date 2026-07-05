רופא. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את ממצאי הסקר החברתי לשנת 2025, והתמונה העולה ממנו מעורבת: לצד שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול הרפואי ומיחס הצוותים, מתגלה כי זמני ההמתנה הארוכים בחדרי המיון ואצל רופאים מומחים מהווים מקור עיקרי לתסכול בקרב הציבור. הסקר, שהתבסס על ראיונות עם 6,452 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-6.3 מיליון אזרחים, מצביע על פערים משמעותיים בין איכות הטיפול לבין הנגישות אליו.

התמונה הכללית מעודדת: 77% מהציבור מעריכים את תפקוד מערכת הבריאות כ'טוב מאוד' או 'טוב' - שיפור ניכר לעומת 53% בלבד בשנת 2015. כמו כן, 68% סבורים כי המערכת מעניקה שירותים באופן שוויוני ללא הבדל מגזר, ו-65% מאמינים שבמקרה של מחלה קשה, המערכת מספקת את הטיפול הטוב והמועיל ביותר. עם זאת, 24% עדיין סבורים כי הטיפול הכללי בבתי החולים איננו טוב. חדרי המיון: 61% התלוננו על זמני ההמתנה בכל הנוגע לרפואה דחופה, 22% מהציבור ביקרו בחדר מיון בשנה האחרונה ו-21% ליוו אדם אחר. למרות ש-75% היו מרוצים מיחס הצוות הרפואי ו-67% מהתנאים הפיזיים, זמני ההמתנה מתגלים כנקודת התורפה המרכזית: 61% מהמבקרים התלוננו על משך ההמתנה הארוך בחדר המיון. משרד הבריאות מעדכן: אלו תוצאות הבדיקה של שני החשודים שנדבקו באבולה בני סולומון | 23.06.26 משרד הבריאות: אלו המגבלות החריגות על שני סניפי 'זול ובגדול' בירושלים דוד ישראלי | 25.06.26 הנתונים חושפים פערים גיאוגרפיים משמעותיים: תושבי ירושלים סבלו פחות מזמני המתנה (52% התלוננו), בעוד בחיפה נרשם השיעור הגבוה ביותר של חוסר שביעות רצון - 69%. באשר לזמינות שירותי רפואה דחופה באזור המגורים, 76% דיווחו כי שירותים אלו קיימים וזמינים, אך הנתונים חושפים מצוקה קשה בפריפריה: 29% מתושבי אזור יהודה והשומרון ו-28% מתושבי מחוז הצפון מדווחים על היעדר שירותי רפואה דחופה זמינים באזורם. מחלקות האשפוז: שביעות רצון גבוהה, אך ההמתנה מטרידה בשנה האחרונה, 15% מבני ה-20 ומעלה אושפזו בבתי חולים, ו-23% נוספים ליוו בן משפחה באשפוז. מתוך המאושפזים ומלוויהם, רוב מוחץ של 81% היו מרוצים מהטיפול הרפואי, ו-85% הביעו שביעות רצון מיחס אנשי הצוות. בנוסף, 73% היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במחלקה, כגון ניקיון, אוכל ואוורור. מנגד, ל-29% הפריע זמן ההמתנה הארוך לאשפוז, הכולל את קבלת ההפניה וההתחייבויות. נתון זה מצטרף לתמונה הכללית של עומסים במערכת הבריאות, כפי שעלה גם בדיונים האחרונים בכנסת על הצורך בחיזוק בתי החולים הציבוריים.

חיסון ( צילום: שאטרסטוק )

רופאי המשפחה: נקודת האור של המערכת

נקודת האור הבולטת בסקר היא רפואת המשפחה בקהילה. 78% מהציבור ביקרו בשנה האחרונה אצל רופא המשפחה (83% מהנשים ו-74% מהגברים). הנתונים מצביעים על שביעות רצון יוצאת דופן: 95% העריכו את הטיפול שקיבלו כטוב, 96% היו מרוצים מיחס הרופא, ונתון מדהים של 98% הרגישו שהרופא והצוות הרפואי התייחסו אליהם בכבוד.

בנוסף, 94% היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במרפאה, ו-92% היו מרוצים ממיקומה. נתונים אלו מעידים על הצלחתה של רפואת הקהילה בישראל ועל האמון הרב שהציבור רוחש לרופאי המשפחה.

רופאים מומחים: חודשים של המתנה מתסכלת

המצב מסתבך כאשר הציבור נזקק לרופא מומחה. 52% מהציבור ביקרו בשנה האחרונה אצל רופא מקצועי. בעוד ששביעות הרצון מהטיפול (92%) ומיחס הרופא (92%) נותרה גבוהה, זמני ההמתנה לתור הם ארוכים ומתסכלים.

הסקר חושף כי 37% מהפונים לרופא מומחה המתינו בין שבועיים לחודש, 24% המתינו בין חודש לשלושה חודשים, וכ-10% המתינו יותר משלושה חודשים מלאים. ההמתנה הפריעה במיוחד ל-37% מהפונים, והמצוקה בולטת בעיקר בתורים לגסטרולוג, נוירולוג, עור ואורתופד.

תופעה מדאיגה נוספת היא חוסר התיאום הרפואי: ל-30% מהפונים לרופא מקצועי אין רופא אחד שמרכז עבורם את הטיפול. כמו כן, 77% הרגישו שותפים להחלטות על הטיפול בהם, אך שיעור הערבים שהרגישו שאינם שותפים כלל גבוה פי שניים משיעור היהודים (20% לעומת 10%).

הבריחה לרפואה הפרטית

על רקע ההמתנה הארוכה והבירוקרטיה, אזרחים רבים נאלצים לפתוח את הארנק. 19% מהציבור השתמשו בשנה האחרונה בשירותי רפואה פרטיים. מדובר בעיקר בתושבי תל אביב-יפו (27%) לעומת 12% בלבד בירושלים.

הסיבות המרכזיות לפנייה לרפואה הפרטית אינן מפתיעות: 38% פנו כדי להקדים את התור, 31% כדי לבחור את הרופא המטפל, ו-24% כדי לקבל שירות שאינו ניתן במסגרת קופת החולים. נתונים אלו מעידים על הקושי הכלכלי שנוצר עבור משפחות רבות שנאלצות לשלם מכיסן על טיפול רפואי בסיסי.

פערים, קשיי שפה, והמעבר לדיגיטל

הסקר מעלה גם קשיים בירוקרטיים וחברתיים: 12% מהציבור מתקשים לקבל שירותים רפואיים בשל בעיות שפה, נתון המזנק בקרב נשים ערביות (22%) וגברים ערבים (16%). בנוסף, 14% מתקשים למצוא מידע על זכויותיהם במערכת הבריאות.

במקביל, ניכרת מגמה מובהקת של מעבר לשירותים דיגיטליים: 72% מהציבור השתמשו באינטרנט לצורך קבלת שירותים מקופת החולים (קביעת תורים, קבלת תוצאות מעבדה ועוד), ו-68% חיפשו מידע רפואי ברשת. מתוך המשתמשים בשירותים המקוונים, רוב עצום של 93% מדווחים כי השירותים עונים על צורכיהם - נתון המעיד על הצלחת הדיגיטציה במערכת הבריאות.